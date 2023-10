DAZN PPV, 28일 Fury 대 Ngannou 대결 독점 생중계

DAZN, 리야드에서 열리는 '가장 나쁜 남자들' 간의 대결, 전 세계 200여 곳으로 생중계(영국, 아일랜드, 미국, 캐나다 제외)

런던, 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- '지구상에서 가장 나쁜 남자들(The Baddest Men on the Planet)'인 WBC 및 리니얼(lineal) 헤비급 복싱 챔피언인 '집시 와(Gypsy King)' Tyson Fury와 리니얼 헤비급 MMA 챔피언 Francis Ngannou가 10월 28일 토요일 사우디아라비아 수도 리야드에서 10라운드 복싱 경기로 격돌한다. 세계 최대 엔터테인먼트 축제 중 하나인 올해 '리야드 시즌(Riyadh Season)'의 개막을 알리는 두 거인의 장대한 대결은 DAZN PPV를 통해 전 세계(영국, 아일랜드, 미국, 캐나다 제외)에 생중계될 예정이다.

Tyson Fury vs Francis Ngannou To Be Shown Live On DAZV PPV In Multiple Territories On October 28