CGTN: 실크로드 따라 확산되는 중국의 차와 차 문화

베이징 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 터키 수도 이스탄불에서 중국어로 여행 가이드를 하는 Birol에겐 홍차가 일상에서 빼놓을 수 없는 필수품이다. 사실 Birol만 그런 건 아니다. 터키의 일반 가정에서는 '차이단륵(çaydanlık)'이라는 특별한 찻주전자를 사용해 홍차 한 잔을 준비하는 건 일상생활의 소중한 일부다.



Birol에 따르면 홍차는 터키에서 아침부터 저녁까지 항상 마실 뿐 아니라 손님을 맞이하거나 파티를 주최할 때도 대접하거나 즐겨 마시는 음료다.

역사적으로 2세기에 전부터 마시기 시작한 차는 터키 현지 문화의 중요한 일부가 되면서 이곳 사람들의 일상생활 속에 깊숙이 파고들었다. 이로 인해 차를 즐겨 마시는 게 전통으로 자리 잡자 터키는 세계 최대 차 소비국 중 하나가 되었다.

이러한 사실이 갖는 의미는 터키가 '일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative, BRI)'에 참여하면서 한층 더 부각됐다. BRI 참여를 계기로 터키의 차 무역과 문화 교류가 더 활발해진 것이다.

이처럼 2013년 중국이 BRI를 제안한 이래 이 이니셔티브는 자원 이동과 국가 간 연결 강화와 성장 잠재력 제고에 중요한 역할을 해왔다.

지난 10년 동안 중국과 다른 BRI 참여 국가 간 무역과 투자는 꾸준한 성장세를 이어왔다. 중국 국무원(State Council) 정보판공실이 10월 10일 발표한 백서에 따르면 2013년부터 2022년까지 중국과 다른 BRI 국가 간의 수출입 총액은 19조 1000억 달러로, 연평균 6.4%의 성장률을 나타냈다.

2023년 8월 말 현재 80여 개 국가와 국제기구가 중국의 '일대일로 무역 협력 촉진 이니셔티브(Initiative on Promoting Unimpeded Trade Cooperation Along the Belt and Road)'를 지지하고 있다. 아울러 중국은 28개 국가 및 지역과 21건의 자유무역협정(FTA)을 체결하며 일대일로 프레임워크 내에서 경제 협력과 무역의 연결성을 더욱 촉진했다.

번창하는 글로벌 차 시장

중국 해관총서(General Administration of Customs) 자료에 따르면 중국은 2022년에 전년 대비 1.59% 증가한 총 37만 5300톤의 차를 수출하는 등 BRI 참여 국가들을 상대로 한 중국의 차 수출은 안정적인 성장세를 나타내고 있다.

세부적으로 따져 보면, 녹차 수출량은 31만 3900톤으로 중국 전체 차 수출량의 83.6%를 차지했다. 홍차와 우롱차 수출은 각각 8.9%와 5.2%를 차지했다.

BRI 참여 국가들의 대중국 차 수출 역시 급증세다. 예를 들어, 중국국제농업협력촉진협회(China Association for the Promotion of International Agricultural Cooperation) 차산업위원회(Tea Industry Committee) 자료에 따르면 케냐는 2022년 140만 킬로그램의 차를 중국에 수출했다.

주요 차 생산국인 케냐는 연간 4억 5000만 킬로그램이 넘는 차를 생산한다. 차 담당 부서에 따르면 차 산업은 케냐의 전체 외환 수입의 약 23%를 차지한다. 또한 차 산업은 인구 5300만 명의 케냐에서 직간접적으로 약 500만 명의 생계를 지원하고 있다.

케냐 농업식품청(Agriculture and Food Authority)은 올해 정통 차 및 홍차의 대중국 수출 증가로 인해 케냐의 차 수출량이 더욱 늘어날 것으로 예상하고 있다.

차 외에도 2017년 개통한 '몸바사-나이로비 표준궤 철도(Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway, SGR)' 덕분에 양국 간 다른 교역도 활발히 이루어지고 있다. 이는 BRI가 맺어준 초기 결실에 해당한다. 이 철도는 수입 벌크 화물이 배후지로 원활하게 이동할 수 있게 물류와 공급망을 개선해주는 역할을 맡았다. 즉 빠르고 효율적이면서 비용 효율적으로 벌크 화물을 운송할 수 있게 해줬다.

공식 자료를 보면 2023년 1월부터 8월 사이 중국과 BRI 국가 사이의 차 등 식품 교역액은 5538억 2000만 위안(미화 761억 달러)으로 작년 같은 기간에 비해 10.4%, 2013년에 비해 162%씩 각각 증가했다.

중국 해관총서에 따르면 2022년 중국과 BRI 국가 간 식품 교역액은 2013년 대비 135.3% 증가한 7863억 1000만 위안을 기록했다.

올해 6월 현재 중국은 152개 국가 및 32개 국제기구와 200여 건의 BRI 협력 협정을 체결함으로써 식품 무역의 다양성과 규모를 확대하고 있다.

차 문화의 확산을 촉진하는 역사적인 차길

역사적으로 중국의 차 문화는 차마고도(茶馬古道) 같은 유서 깊은 길을 따라 이루어지는 무역 탐험과 밀접하게 연결되어 있다. '차와 말을 교역하던 중국의 높고 험준한 옛길'을 뜻하는 차마고도는 중국 남서부 쓰촨성과 윈난성에서 시작해 중국 차 생산의 중심지인 헝디안산맥(Hengduan Mountain) 동쪽 산기슭을 따라 구불구불하게 이어지다가 히말라야산맥 남쪽에 위치한 인도에 닿는다.

또 다른 역사적 경로인 고대 차도는 중국 푸젠성 남동부의 우이산맥(Wuyi Mountains)에서 시작해 약 1만 3000킬로미터에 달한다. 이 길은 중국을 가로질러 유럽에 도달하는 무역 및 캐러밴 경로로 구성되어 중국 차를 외국에 전파하는 데 중요한 역할을 해왔다.

Huang Baiquan 후베이 대학교 역사문화학부 교수에 따르면 중국의 고대 차도는 수상과 육상 운송 수단을 모두 이용해 차 무역을 촉진하고, 중국 북서부와 러시아 및 유럽에 거주하는 다양한 민족 커뮤니티의 수요를 충족시켜주는 중요한 무역로였다.

Huang 교수는 "이 상업적 도로는 다양한 기후와 지형을 가로질러 이어지면서 다양한 경제 활동이 조화롭게 공존하고, 경로를 따라 거주하는 사람들의 생계 수요를 해결해주는 플랫폼 역할을 했다"고 지적했다.

이처럼 역사적 의미가 있는 무역 경로는 중국 '실크로드 경제벨트(Silk Road Economic Belt)'의 북쪽 노선과 밀접하게 연계되어 있는 BRI의 중요한 일부다. 이 경로는 경제적 다양성을 촉진하고, 중국 남부와 북부 및 러시아와 유럽 간의 아이디어와 지식의 다차원적 교류를 촉진해주는 역할을 했다.

Huang 교수는 "차 재배와 가공, 운송, 무역, 소비 과정에서 고대 차도를 따라 다양한 국적과 국가 사람들이 활기차고 다양한 차 문화를 창조하고 계승해 왔다"고 덧붙였다.