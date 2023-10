중국 자동차 업계, 슈퍼카 분야에서 두각

광저우, 중국 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스 / -- 지난 10월 9일 광저우 소재의 Hyper에서 중국 최초의 슈퍼카 생산라인이 공식적으로 생산에 들어갔다. 또한 AION은 세계 최초로 생산되는 전기 슈퍼카이자 1.9초 만에 0~100km/h 가속이 가능하여 세계에서 가장 빠른 가속력을 자랑하는 중국 최초의 고급 전기 슈퍼카인 Hyper SSR을 출시했다. 중국은 Hyper SSR의 부품들이 서구 국가에서 수입되는 것이 아니라 모두 국내에서 독자적으로 개발 및 생산되었다는 것에 대해 놀라움을 금치 못하고 있다.



China’s first supercar production line was officially put into production at Hyper in Guangzhou