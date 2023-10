Huawei, F5.5G형 3단계 전광학 타겟 네트워크 아키텍처 출시

두바이, 아랍에미리트 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- UBBF 2023 행사에서 Huawei 광학 비즈니스 제품 라인 사업부 사장인 Richard Jin은 "F5.5G 실현: 지능형 세상을 향한 여정에서의 이정표(Milestones on Our Way to Intelligent World)"라는 제목의 기조연설을 남겼다. 연설에서 그는 최초로 3단계 네트워크 건설이라는 개념을 제시했다. 구체적으로는 비디오(100Mbps 네트워크), 경험(1Gbps 네트워크), 인텔리전스(10Gbps 네트워크)가 바로 네트워크 개발을 촉진하는 세 가지 동인이다. 이에 따라 Huawei는 100Mbps 가정용 브로드밴드를 위한 전광학 커버리지, 방마다 1Gbps를 연결하는 전광학 연결, 모든 곳에 10Gbps를 연결하는 전광학 컴퓨팅으로 구성된 F5.5G형 3단계 전광학 타켓 네트워크 아키텍처를 출시했다. 전광학 타겟 네트워크의 3단계 시공은 각 단계의 핫 서비스 네트워크 연결 요건을 충족하여 F5.5G를 실현해 지능형 세상을 앞당길 수 있다.



Richard Jin delivering his keynote speech at UBBF 2023

1단계: 100Mbps 가정용 브로드밴드를 위한 비디오 기반 전광학 커버리지

비디오 해상도의 지속적인 발전과 더불어 비디오 상호작용과 몰입형 XR의 급속한 대중화에 힘입어 10Mbps에 머물던 대역폭이 100Mbps를 거쳐 1000Mbps로 발전했다. 이 단계에서 HD 비디오와 비디오 상호작용은 100Mbps의 가정용 브로드밴드 속도로 전광학 네트워크를 구축한다는 목표를 실현하기 위한 주요 동인이 되었다. 네트워크 사업자는 FMC로 전격 전환해 쿠퍼 선과 케이블을 FTTH 전광학 네트워크로 교체해야 한다. 직렬화 AirPON은 FTTH 공사 기간을 단축하고 GPON 및 10G PON 호환성을 지원하여 핫스팟 지역에서 기가비트 서비스를 신속하게 제공할 수 있게 해준다. 한편 사업자는 메트로 집적 계층에 OTN을 배포하고 3D 메시 400G 레디 백본 네트워크를 구축하여 비차단 대역폭과 버퍼링 제로를 지원해야 한다. 이 단계에서 일반적으로 볼 수 있는 기술 혁신으로는 FlexPON, DQ ODN, 고성능400G 등이 있다.

2단계: 각 방에 1Gbps를 연결하는 경험 기반의 전광학 연결

디지털 애플리케이션이 점차 다각화됨에 따라, 거실에 설치되던 파이버가 침실과 공부방, 부엌으로 확장되어, 클릭 앤 스타트(click-and-start) 애플리케이션을 구현하고 몰입형 네트워크 경험을 선사할 수 있게 되었다. 이러한 발전으로 인해 네트워크 커버리지와 대역폭, 지연시간 및 로밍 관련 요구사항이 높아지게 되었다. 이 시점에서 사용자는 프리미엄 홈 네트워크 경험에 기꺼이 돈을 지불한다. 따라서 E2E(End-to-end) 서비스 경험 보장은 전광학 연결과 각 방에 1Gbps를 연결한다는 목표를 달성하기 위한 핵심 요소가 된다. 사업자는 10G PON을 업그레이드하여 기가비트 서비스를 전면 제공하고 FTTR (fiber-to-the-room), 메트로 100G OTN-CO, 백본 400G 비차단 초고속 브로드밴드를 도입해야 한다. 이 단계에서 일반적으로 볼 수 있는 기술 혁신으로는 FTTR, 메트로 풀링WDM, 지능형 네트워크 관리 및 제어 시스템 등이 있다.

3단계: 모든 곳에 10Gbps를 연결하는 인텔리전스 기반의 전광학 컴퓨팅

AI는 콘텐츠 제작과 산업의 지능형 혁신을 촉진하고 있다. 트래픽 급증과 클라우드로의 대규모 데이터 마이그레이션을 감당하려면 컴퓨팅 중심 네트워크가 버스 수준의 연결 기능을 제공해야 한다. CPU, 버스, 컴퓨팅 부대용품과 유사하게, 데이터 센터의 컴퓨팅 파워와 저장소는 고성능 네트워크를 통해 최종 사용자와 정보를 실시간으로 공유하여 모든 곳에 10Gbps를 연결하는 전광학 컴퓨팅을 달성해야 한다.

이 단계에서 FTTR 기반의 전광학 홈 버스는 IoT 장치의 연결 및 실행을 지원하며 가정 내 10Gbps 연결을 위한 연결, 감지, 컴퓨팅 및 저장 기능을 통합한다. 게다가 50G PON 및 800G OTN 기반의 전광학 클라우드 버스는 전광학 1홉 사용자-DC 또는 DC-DC 연결을 실행한다. 이 단계에서 볼 수 있는 기술 혁신으로는 50G PON, 메트로 OTN-CO, 백본 800G 등이 있다. OTN은 또한 DC 시나리오를 고려해 설계되어야 한다. 이를 위해 Huawei는 100T 이상의 단일 서브랙 스위칭 용량을 제공하는 차세대 OTN 플랫폼 Kepler를 출시했다. 신소재와 구조를 사용하는 Kepler는 전력 소비를 Gbit당 65%까지 줄이고, 전력 사용 효율(power usage effectiveness, PUE)을 1.2로 개선한다. 또한 지능형 컴퓨팅 장치를 제공하여 연결 효율을 총체적으로 개선한다.

3단계 전광학 타겟 네트워크는 평행 진화를 비롯해 F5G에서 F5.5G로의 원활한 업그레이드를 보장할 수 있다. Richard Jin 사장은 "사업자는 각 개발 단계에서 가장 적절한 전광학 타겟 네트워크 시공 솔루션을 확보해야 한다"고 말하면서, "지금까지 콘텐츠는 100Mbps가 바꿔 놓았고 브로드밴드 경험은 1Gbps 바꾸고 있다. 이제 사회를 변화시키는 것은 10Gbps가 될 것이다. 모두가 힘을 합쳐 F5.5G를 실현해 지능형 세상을 열어야 한다"고 덧붙였다.