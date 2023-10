Xinhua Silk Road: 중국 펑신현, 키위 농사 풍년 축하 행사 개최

베이징 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동부 장시성 펑신현에서 키위 수확 풍년을 축하하기 위해 민속 공연과 과일 따기 및 실시간 스트리밍 판매 행사 등 일련의 문화제와 관광 행사가 개최되었다.



Photo shows that tourists pick kiwifruit at a kiwifruit plant base in Chengxia village of Chian Town in Fengxin County. (Photo by Deng Jiangang)