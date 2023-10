Xinhua Silk Road: 화이안, 특산 식품 박람회로 식품 산업 발전 모색

-- 유네스코 선정 미식 분야 창의 도시 화이안에서 식품 산업의 혁신적인 발전 방안 논의

베이징 2023년 10월 16일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 지난 10월 12일, 중국 동부 양쯔강 삼각주 북쪽에 위치한 화이안에서 최고의 식품 박람회가 개막하여, 국내외 전문가들이 모여 식품 산업 활성화를 논의하고 사람들에게 더 나은 혜택을 제공하기 위한 지혜를 공유했다.



The photo shows the venue for the conference on innovative development of the world gastronomic capital.