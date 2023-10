게임체인지 솔라, 560MW 용량을 이집트에 지원하기 위한 획기적인 태양광 트래커 협정을 발표하다

노워크, 코네티컷주, 2023년 10월 13일 /PRNewswire/ -- 태양광 랙킹 솔루션의 국제적인 제공 업체인 게임체인지 솔라(GameChange Solar)가 오늘 560MW 용량을 이집트에 지원하기 위해 여러 국가에서 에너지 프로젝트 개발 프로젝트를 진행 중인 중국에 본사를 둔 엔니지어링, 조달, 건설('EPC') 기업 CEEC-ZTPC와 태양광 트래커 시스템을 공급하는 협의를 체결했다고 발표했습니다.

GameChange Solar Announces Landmark Deal For Supplying Solar Trackers To Support 560 MW Capacity In Egypt