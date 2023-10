화웨이, 6가지 F5.5G 기술 업그레이드 발표

-- 네트워크 기능을 개선하고 긍정적인 비즈니스 사이클 창출

두바이, 아랍에미리트, 2023년 10월 13일 /PRNewswire/ -- UBBF 2023에서 화웨이 광학 비즈니스 제품 라인의 김진 부사장이 Green All-Optical Network Summit에서 "F5.5G 혁신을 통한 신성장 가속화"를 주제로 기조 연설을 했다. 화웨이는 번성하는 기가비트 네트워크와 미래를 결정짓는10Gbps 경험으로 인해 대두된 연결 업그레이드 요구 사항에 대한 분석 결과를 토대로을 5.5G로의 도약을 위한 6가지 기술 업그레이드를 발표했다. 경험, 아키텍처 및 효율성의 전반적인 개선을 촉진하여 사업자가 F5.5G로 자연스럽게 마이그레이션하면서 긍정적인 비즈니스 주기를 가속화하고 비즈니스 성공을 달성하도록 돕는 것이 이번 업그레이드의 목표이다. 또한, 화웨이는 업계의 모든 당사자에게 힘을 합쳐 F5.5G의 성숙과 적용을 촉진하고 점진적으로 "10Gbps Everywhere"를 달성할 것을 촉구하고 있다.

FTTR에서 FTTR-B로 업그레이드하여 가정에서 기업으로 적용 범위를 확장

FTTR은 1000만여 가구에 배포되었다. Huawei FTTR-B는 기업에 FTTR을 적용하여 상업용 건물, 중소 매장, 소규모 캠퍼스 등 다양한 시나리오에서 프리미엄 연결을 제공함으로써 2Gbps 대역폭과 300명의 동시 사용자를 달성했다.

프리미엄 Wi-Fi에서 프리미엄 광대역으로 업그레이드하여 경험 수익화 가속화

프리미엄 Wi-Fi는 전 세계 60여 고객 네트워크에 배포되었다. 업그레이드 이후 프리미엄 광대역은 빅데이터 분석 결과를 토대로 정확한 사용자 인지를 구현하여 선제적으로 O&M을 수행하고 있다. 또한, 정밀 마케팅 기능과 사용자의 광대역 만족도를 개선하여 이탈률을 감소시키고 있다.

10G PON에서 50G PON으로 업그레이드하여 10Gbps 경험으로 손쉽게 마이그레이션

화웨이는 85개 사업자와 손잡고 1700만개 이상의 10G PON 포트를 구축했다. 업계 평균과 비교했을 때 Huawei 50G PON은 업스트림 대역폭을 20% 늘리고, 대기 시간을 밀리초 수준에서 마이크로초 수준으로 단축하여 여러 서비스의 QoS 요구 사항을 충족한다.

Alps-WDM Enhanced로 새롭게 업그레이드하여 모든 서비스 개발 가속화

Alps-WDM은 전 세계 50개가 넘는 상용 및 테스트 네트워크에 배포되었다. Alps-WDM Enhanced는 전광 스위칭 모듈을 개선하고, 통신업체가 OTN을 하위 CO 사이트로 확장하여 다중 시나리오 및 다중 서비스 요구 사항을 충족하고 라이브 네트워크 재사용 및 배포 유연성을 향상시킬 수 있도록 지원한다.

400G에서 800G로 업그레이드하여 초대용량·초장거리 백본망 전송 실현

화웨이는 전 세계 100개 이상의 네트워크에 400G 솔루션을 배포했다. Huawei Super 400G/800G 솔루션은 원자재, 알고리즘 및 구조를 업그레이드하여 전송 거리를 20% 늘리고 전력 소비를 50% 줄였다. Super C+L 대역 WSS 모듈은 동일한 모듈에서 여러 대역을 전광 스위칭하여 단일 광섬유 및 장비의 용량을 100% 늘렸다.

대기 시간 맵에서 SLA 보증으로 업그레이드하여 네트워크 SLA 수익화 가속화

Huawei OTN 프리미엄 전용 회선은 1만 개가 넘는 기업에 결정적 대기 시간으로 안정적인 연결을 제공한다. 이번 업그레이드에서는 최적의 경로 추천 기능을 활용해 SLA 수익화 능력을 강화하고, 서비스 TTM을 수일로 단축하며, 99.999%가 넘는 네트워크 안정성을 달성한다. 이를 통해 효율성이 개선되고 사용자 수익이 증가할 것으로 기대된다.



Six F5.5G technical upgrades promoting comprehensive improvement in terms of experience, architecture, and efficiency