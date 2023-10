Huawei, Net5.5G 실현을 통한 새로운 성장 촉진의 중요성 강조

두바이, UAE 2023년 10월 13일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- UBBF 2023에서 Huawei Data Communication Product Line의 사장 Leon Wang이 'Net5.5G의 현실화, 새로운 성장을 촉진(Bring Net5.5G to Reality, Inspire New Growth)'이라는 제목으로 기조연설을 했다. Leon Wang 사장은 5.5G 시대에는 글라스-프리(glasses-free) 3D, 하우스-와이드(house-wide) 인텔리전스, 울트라 HD 화상회의, 컴퓨팅 서비스 등 새로운 초광대역 애플리케이션이 잇따라 등장할 것이라고 언급했다. 따라서 가정용 광대역과 모바일 광대역, 기업 캠퍼스, 기업 전용 회선 등의 서비스를 10Gbps로 업그레이드할 필요가 있다고 강조했다. 이는 결국 통신사에게 새로운 비즈니스 기회를 제공할 것이다. 또한 유비쿼터스 10Gbps 연결과 탄력적인 초광대역 전송, 자율 네트워크 자체 최적화를 지원함으로써, Net5.5G는 통신사의 새로운 비즈니스 성장을 주도할 것이다.



Leon Wang, President of Huawei Data Communication Product Line, Delivers a Speech at the Global Ultra-Broadband Summit 2023