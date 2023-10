스파이헌터 웹 시큐리티, 온라인 사기 및 위험한 웹사이트에 대한 보안을 제공하다

더블린, 2023년 10월 10일 /PRNewswire/ -- 탄탄한 악성코드 방지 솔루션을 제공하는 데 초점을 두는 이니그마소프트(EnigmaSoft Limited)가 사용자가 위험한 사이트 및 웹 기반 위협을 막도록 지원하는 무료 브라우저 확장인 스파이헌터 웹 시큐리티(SpyHunter Web Security)를 출시했습니다. 스파이헌터 웹 시큐리티는 온라인 보안 위험에 대한 향상된 보호를 제공합니다. 스파이헌터 웹 시큐리티는 인기 있는 웹 브라우저와 매끄럽게 통합하며 사용자에게 잠재적으로 해로운 웹사이트가 열리기 전에 경고해 줍니다.

SpyHunter Web Security seamlessly integrates with popular web browsers and alerts users about potentially harmful websites before they are opened. (PRNewsFoto/EnigmaSoft Limited)