Yutong Bus, Busworld Europe 2023에서 영예로운 수상

브뤼셀 2023년 10월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 세계적인 전기 버스 제조업체 Yutong Bus[ https://en.yutong.com/ ](이하 'Yutong', SHA: 600066)가 최근 브뤼셀에서 열린 Busworld Europe 2023 행사를 통해 최신 YEA 기술과 함께 네 종의 최첨단 전기 버스 모델을 선보이며 크게 주목받았다. 환경적 지속 가능성에 대한 노력을 강조한 Yutong은 영예로운 Busworld Design & Ecology Award를 수상하기도 했다.

Yutong의 전시는 세계 최고 수준의 2층 관광버스 U11DD와 18미터 대용량의 U18, 미니 전기 버스E7S, 15미터 사이즈의 고급스러운 T15E 등 네 가지 모델로 구성되었다. 특히 전시회에서 수상한 유일한 순수 전기 고속버스인 Yutong의 T15E 모델을 통해 전기 모빌리티 혁신에 대한 회사의 리더십을 확인할 수 있었다.

이번 행사의 주제인 '환경을 생각하고 친환경으로 이동하라(Think Eco, Move Green)'는 Yutong의 포트폴리오는 물론 회사의 생태학적 열망과 밀접하게 연관되어 있다.

회사는 또한 전기 자동차에 강력하고 확장 가능한 솔루션을 제공하도록 설계된 Yutong의 최신 기술 플랫폼인 YEA[ https://www.prnewswire.com/news-releases/yutong-aims-to-redefine-green-public-transport-with-yea-301847011.html ]를 소개하는 기회를 놓치지 않았다. Yutong의 전용 부품 섹션에서는 배터리와 모터, 스마트 운전석 등 다양한 순수 전기 부품을 전시하여 새로운 에너지 버스의 전체 산업 체인에 걸친 회사의 종합적인 역량을 강조했다.



