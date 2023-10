Galaxy Entertainment Group, 제11회 Yao Foundation 자선 경기 성료

-- 스타들 총출동해 9월 16~17일 양일간 마카오서 개최

-- 농구 경기와 일련의 확장 활동 성공적으로 마무리

마카오 2023년 10월 10일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Galaxy Entertainment Group의 2023 제11회 Yao Foundation Charity Game 및 이와 관련된 일련의 6가지 확장 활동이 9월 16일부터 17일까지 마카오에서 개최됐다. 이번 행사는 Yao Foundation과 China Youth Development Foundation이 주최하고, Chinese Basketball Association이 공동 후원했다. 또 마카오특별행정구 중앙인민정부 연락사무소(Liaison Office), 스포츠국(Sports Bureau), 마카오정부관광청(Macao Government Tourism Office), 마카오특별행정구 정부 교육청소년발전국(Education and Youth Development Bureau)과 보건국(Health Bureau), Beijing Olympic City Development Center, Federation of Macau-China Sports General Association 등이 지원하고, Colorfull Cultural Technology Co., Ltd.가 공동 주최와 운영을 맡았다. 이 밖에 Galaxy Entertainment Group, China Media Group의 Sports and Children's Programming Center, Macau-China Basketball Association, Starz Sports Youth Culture Co., Ltd, Megahub Planning Co., Ltd.가 공동 주관하고, Galaxy Entertainment Group이 타이틀 스폰서로 참여했다.



Yao Ming(좌)과 Francis Lui(우) Galaxy Entertainment Group 부회장이 기념품을 교환하고 있다

9월 17일 마카오에서 가장 상징적인 최첨단 시설인 Galaxy Arena of Galaxy Macau에서 개최된 이번 행사는 Yao Foundation Charity Game의 데뷔전이었다. 전 세계 유명 농구 스타들이 총출동해 관객들에게 특별한 농구의 묘미를 선사하는 한편 스포츠와 자선 활동에 대한 대중의 인식을 제고하는 데 기여했다.

자선 경기에는 Fang Shuo, Zhai Xiaochuan, Kyranbek Makel, Jeremy Shu-How Lin, Isaiah Thomas 같은 농구 스타들과 Li Wenhan, Jerry Huang, Liu Haoyuan 등 유명 인사가 참가했고, 마카오, 홍콩, 중국 본토에서 100곳이 넘는 미디어가 행사 취재에 뜨거운 관심을 보였다. 경기에서는 국제 농구 올스타팀이 147-144로 승리했다.



중국 농구 올스타팀이 국제 농구 올스타팀과 경기하고 있다

Yao Foundation Charity Game이 진행될 때마다 열린 '판타스틱 3쿼터(Fantastic 3rd Quarter)' 경기에서는 Macau-China Basketball Association이 추천한 젊은 선수 4명이 Yao Foundation Hope Primary School Basketball Season이 선정한 젊은 선수 20명과 팀을 이뤄 중국 농구 올스타팀 및 국제 농구 올스타팀 선수들과 코트에서 경쟁을 펼쳤다.

행사에는 아시아 100m 단거리 스프린터 Su Bingtian, 중국인 최초로 ' Asian Footballer of the Year'를 수상한 Fan Zhiyi, 올림픽 여자 육상 금메달리스트 Wang Junxia, 농구 선수 Yi Jianlian, Zhu Fangyu, Zhang Yunsong, Sun Yue, Xu Liming 등 다른 스포츠 선수들도 참석했다. Yao Ming은 중국의 스포츠맨십을 구현하고 발전을 촉진해온 이 모든 스포츠 선수들에게 경의를 표하는 트로피를 전달했다.



Yao Ming은 중국의 스포츠맨십을 구현하고 발전을 촉진해온 스포츠 선수들에게 경의를 표하는 트로피를 전달했다

세계적인 농구 스타, 마카오를 처음 경험

Galaxy International Convention Center에서 경기가 열리기 전 기자회견에서 Isaiah Thomas는 "마카오를 처음 방문하게 돼서 감격스럽다"며 "'세계 관광 레저의 중심지'인 마카오만의 매력을 만끽하며 멋진 농구 경기를 펼칠 것"이라는 소감을 밝혔다.



경기 전 Galaxy International Convention Center에서 기자회견이 열렸다



Yao Foundation의 Ye Li 부회장이 Colorfull Technology Group의 설립자인 Jiao Long 회장에게 감사패를 전달하고 있다

Galaxy Entertainment Group 본사의 Buddy Lam 부사장은 연설에서 "'지역사회에서 얻은 것은 지역사회를 위해 사용해야 한다'는 우리의 기업 철학을 바탕으로 지난 수년간 GEG는 다각적인 루트를 통해 마카오에서 다양한 대규모 스포츠 이벤트와 활동을 적극적으로 지원해왔다"면서 "이를 통해 마카오특별행정구 정부의 '1+4' 다각화 발전 전략에 기여함으로써 '관광+스포츠'의 통합을 강화해 왔다. 이번 행사 지원을 통해 스포츠와 자선 활동에 대한 대중의 인식을 제고할 수 있기를 바란다"고 말했다.

Galaxy Cinemas에서 1000분짜리 단편 영화제 개최

또한 Galaxy Entertainment Group이 공동 주최하고 타이틀 스폰서를 맡은 Galaxy Entertainment Group Hive 5 스포츠 단편 영화제가 Galaxy Macau의 Galaxy Cinemas에서 개최됐다. 단편 영화제에서는 '스포츠 정신과 문화의 전파 방법'을 주제로 한 토론회와 영화제 개막작인 Team Together Wuhan의 마카오 시사회가 열렸다. 영화제 기간 동안 Galaxy Cinemas에서는 총 1000분 동안 29편의 스포츠 단편 영화가 논스톱으로 상영됐다. 자선 영화제를 통해 관객들은 다양한 스포츠와 여러 나라의 매력적인 영화를 즐기며 스포츠가 주는 활기와 감동을 생생하게 체험하는 시간을 가졌다.



Galaxy Entertainment Group Hive 5 스포츠 단편 영화제가 Galaxy Macau의 Galaxy Cinemas에서 열렸다

스포츠를 통한 지역사회 교류 증진

또한 자선 경기와 자선 갈라 디너 외에도 여러 기관들의 전폭적인 지원 아래 캠퍼스 방문, 일반인에게 공개된 농구 카니발, 자선 활동 포럼 등 스포츠 관련 지역사회 교류를 촉진하기 위한 다양한 확장 활동 역시 성공적으로 개최되었다.

캠퍼스 방문 동안 Yao Ming을 비롯한 농구 스타들은 Macau Kao Yip 중학교를 찾아가 학생 선수들과 함께 흥미진진한 시범 경기를 펼치며 학생들에게 스포츠맨십 정신을 전수하고 농구에 대한 잊지 못할 추억을 만들어줬다.



Galaxy Entertainment Group 2023 제11회 Yao Foundation Charity Game 선수들이 학생 선수들과 팀을 이뤄 시범경기를 펼치고 있다

마카오과학기술대학교(Macau University of Science and Technology) 체육관에서 열린 농구 카니발에서는 농구 스타인 Jeremy Shu-how Lin과 Isaiah Thomas가 뛰어난 기량을 선보이며 대중에 큰 재미를 선사했다. 이들 덕분에 지역사회는 농구 문화와 열기로 뜨겁게 달아올랐다. Galaxy Entertainment Group은 스포츠를 통한 지역사회의 화합을 더욱 촉진하기 위해 다양한 사회단체 회원 50명을 카니발에 초청해 화려한 농구 공연을 감상하고, 농구 스타들과 교류하며 시야를 넓히고, 즐겁게 농구를 경험할 기회를 줬다.



Kyranbek Makel, Jeremy Shu-How Lin, 마카오 현지 선수들이 Wavey the Peacock of Galaxy Kidz가 함께 단체 사진을 찍고 있다

자선 활동 포럼은 '도시 이미지를 홍보하는 스포츠 행사'와 '청소년과 지역사회 발전을 촉진하는 스포츠' 등의 주제를 다루며 스포츠 자선 문화 확산을 위한 플랫폼을 구축하는 동시에 실행으로 옮기는 아이디어가 더 늘어나고 사람들이 스포츠 자선 활동에 기여할 수 있도록 청소년 스포츠 발전을 위한 새로운 관점을 제시하기 위해 노력했다.