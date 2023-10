Geberit, 싱가포르 최초의 플래그십 쇼룸 개장

-- 스위스 기술의 우수성을 보여주다

싱가포르 2023년 10월 9일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 유럽 위생 제품 분야의 선도자인 Geberit[https://www.geberit.com.sg/home/ ]는 2023년 9월 29일 금요일 싱가포르 Marina Square에 동남아시아(SEA) 최초의 플래그십 쇼룸을 공식 개장했다. 개장식에는 싱가포르 주재 스위스 대사관의 Frank Grütter 대사 등 존경 받는 유명 인사들이 행사에 참석해 자리를 빛냈다.



Ribbon cutting ceremony with (Left to Right): Michael Allenspach, Managing Director of Geberit North & South East Asia, Ambassador Frank Grütter, Swiss Ambassador to Singapore and Brunei, and Mr Yeo Siew Hong, Managing Director of Econflo Systems.