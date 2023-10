포춘지(Fortune) 선정 가장 영향력 있는 여성 기업인 100인

CVS 헬스(CVS Health)의 CEO 카렌 S. 린치(Karen S. Lynch)는 3년 연속 26번째 연간 명단 1위를 차지, 액센츄어(Accenture)의 CEO 줄리 스위트(Julie Sweet), 지엠(GM)의 CEO 메리 바라(Mary Barra)가 그 뒤를 이어

100명의 리더의 글로벌 순위에는 오픈AI(OpenAI) CTO인 미라 무라티(Mira Murati), 스킴스(Skims) 및 SKKY의 공동 창업자인 킴 카다시안(Kim Kardashian), 오픈리 트랜스젠더 여성인 코티(Coty)의 CEO 수 나비(Sue Nabi)를 포함하여 올해 새로 순위에 오른 53명이 포함돼

소매 분야에서는 18명이, 의료 및 에너지 분야에서 각각 7명이 선정되었으며, 금융 및 기술 산업에서는 20명의 여성이 선정되어 선두를 달리고 있어

2023년 MPW 명단에 여성 CEO 67명이 선정되었으며, 미국 이외의 여성으로는 영국에서 9명, 중화권에서 7명, 프랑스에서 6명, 호주에서 4명, 스페인, 브라질, 인도, 독일에서 각 2명이 포함돼

포춘지 선정 가장 영향력 있는 여성 100인의 커버는 오픈AI의 무라티가 차지해

뉴욕, 2023년 10월 6일 /PRNewswire/ -- 오늘 포춘지는 전 세계의 기성 리더와 떠오르는 리더가 포함된 2023년 가장 영향력 있는 여성 기업인 명단을 발표했습니다. 올해로 26주년을 맞이한 가장 영향력 있는 여성은 금융, 기술, 의료, 통신, 소매, 에너지 등 다양한 산업을 대표하는 주요 여성 기업인 100인을 기념합니다.

Fortune Reveals the 100 Most Powerful Women in Business