CGTN: CMG, '가족 유대감' 증진하는 중추절 경축 행사 개최

베이징 2023년 10월 4일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- China Media Group(CMG)은 중추절을 앞둔 9월 29일 전 세계 중국인들이 모여 한마음으로 달을 기리며 달에게 경의를 표하며 단합심을 기르는 중추절 경축 행사를 개최했다.

이번 행사에서는 다양하고 감동적인 프로그램이 진행되면서 따뜻한 가족애를 느낄 수 있는 분위기가 연출됐다. 평범한 사람들의 관점에서 모인 사람들의 일상을 친밀하게 반영한 행사였다.

'어린 시절의 시간(Time of Childhood)'이란 프로그램은 어린 시절의 소박하고 유쾌한 경험을 묘사하면서 소박함 속에서 느껴지는 아름다움을 강조했다.

'아버지(Father)' 프로그램은 전 세계 부모가 자녀와 공유하는 깊은 사랑이 빚어내는 보편적 유대감을 탐구했다.

올해 누리꾼들은 아버지와 함께 찍은 사진을 공유하고, "2023년 중추절 경축 행사에 아버지를 모시고 오세요"라는 해시태그를 달도록 권유받았다. 이 사진들은 무대 위 스크린을 통해 전시될 기회를 얻었다.

프로그램은 처음 시작한 이후 지금까지 1000만 회 가까운 조회 수를 기록했다. 수많은 누리꾼이 아버지에 대한 깊은 감정과 사랑을 표현하는 따뜻한 사진을 열정적으로 공유했다.

경축 행사에 녹아든 문화적 요소

올해 행사는 고대 중국 시(詩)에서 가장 흔하게 볼 수 있는 형태의 문화적 이미지인 시, 술, 달, 물, 대나무란 다섯 가지 문학적 요소를 중심으로 전개됐다.

고대 중국 역사에서 시는 가장 높은 문학적 가치를 가졌다. 간결한 언어와 운율 외에도 '이샹(yixiang)'으로 알려진 이미지는 복잡한 감정을 전달하는 데 중요한 예술적 도구로 사용됐다.

대부분의 고대 시인들은 자신의 감정을 직접적으로 표현하기보다는 예술적 관찰과 전통적인 문학적 관점을 통해 숨겨진 감정과 심오한 의미를 유형의 사물과 객관적인 장면에 능숙하게 엮어냈다.

예를 들어, 중국 문화에서 술은 종종 모임, 축하, 건배를 상징한다. 술은 단순한 음료의 의미를 넘어 친구와 가족과 함께 관계를 맺고 즐기는 행위를 구현한다.

한편 달은 중국 문학과 문화에서 반복되는 모티브로, 재회, 변화, 시간의 흐름, 향수(鄕愁) 같은 개념을 구현한다.

당나라(618~907년) 때 활동한 유명 시인 Zhang Jiuling은 "밝은 달이 바다에 비추듯 멀리서 그대는 나와 함께 이 순간을 나누네"라는 시를 썼다. 이 시에는 시인이 느낀 깊은 향수가 담겨있다.

이번 중추절 경축 행사에서는 중국 역사에 깊이 뿌리내리며 오래 주목받은 다섯 가지 문화적 상징을 조명하는 프로그램을 선보이며 양쯔강변의 고대 문명을 엿볼 수 있는 시간도 가졌다.

'술잔을 들고 달에게 묻다(Asking the moon with a wine cup in hand)'라는 노래에는 중국 역사 속 술 문화가 반영됐다. 또 다른 노래인 '밝은 빛(Bright Light)'은 북송 시대(960~1127년)의 유명한 시인 Su Shi의 시구를 인용해 중국인의 회복력과 불굴의 정신을 강조한 주제를 전달했다.

사랑과 재회의 상징적 의미

경축 행사는 중국 쓰촨성 남서부에 위치한 이빈시에서 열렸다. 메인 무대는 진사강과 민지앙강이 합류해 거대한 양쯔강을 이루는 지점에 위치한 양쯔강 공원(Yangtze River Park)에 설치됐다.

'장강 최초의 도시'로 유명한 이빈시는 2200년이 넘는 도시 건설의 역사와 3000년 이상의 차 재배 유산 및 4000여 년의 양조 전통을 자랑한다.

행사 공연에 참여한 Qin Hao씨는 "이빈은 제 조상의 고향이다. 리장에 처음 와봤지만 친근감이 느껴진다"면서 "중국 문화에서 특정 이미지는 보편적인 의미를 지니고 있는데, 달과 같은 상징은 세대를 넘어 중국인들에게 깊은 공감을 불러일으킨다"고 말했다.

중추절은 중국인의 마음속에 특별한 자리를 차지하고 있다. 역사적으로 중추절은 중국의 신화, 민속, 시와 얽혀 있어 더욱 풍부한 문화적 의미를 갖는다.

중추절은 단순히 달을 기리는 것뿐만 아니라 사람들이 사랑하는 사람들에게 속에 품고 있던 감정을 표현하는 순간이기도 하다. 사랑과 감사를 표현하고, 가족의 끈끈한 유대를 소중히 여기는 시간인 것이다.