둥잉시 State Grid, 저탄소 이행의 표준 확립

-- 재생 에너지 개발에 매진해 허커우구의 저탄소 이행을 위한 새로운 기준 제시

둥잉, 중국 2023년 10월 02일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- CCTV+에서는 최근 재생 에너지 인프라 개발에 박차를 가하고 있는 State Grid Dongying Power Supply Company를 집중 보도했다.

국영 전력 공사인 State Grid는 최근 추진한 녹색 에너지 계획에서 황하강 삼각주의 염류 알칼리 토양 지역에 대해 야심 찬 재생 에너지 목표를 설정했다. Smart Grid의 포괄적 접근 방식에는 환경친화적 산업 에너지 공원과 혁신적인 수경 재배 시스템부터 효율적인 에너지 체인 및 순환 농업에 이르기까지 다양한 계획이 포함되어 있다.

전략적 로드맵의 핵심에는 아쿠아포닉스(aquaponics) 관여, 탄소 중립 에너지 충전소 구축을 비롯해 지식과 실제의 연결로 기술 발전 및 교류를 꾀하는 황하강 유역 과학 기술 구역에서의 중추적 역할 담당 등이 있다.

또한 농장용 전기 기계를 위한 최신 충전 시스템을 통합하는 동시에, 지능형 농업 기술과 최적화된 에너지 소비를 순조롭게 결합하는 빅데이터 플랫폼에도 투자하고 있다.

이러한 각고의 노력을 통해 저탄소 청정에너지로의 전환을 모색하고 낙후 지역에 활기를 불어넣으려는 Smart Grid의 확고한 의지가 여실히 드러난다.

대표적인 주요 프로젝트로는 Tangy Solar의 500MW 어장 광 발전 계획을 꼽을 수 있다. 둥잉시 최북단의 허커우구에 위치한 이곳은 재생 에너지 자원의 핵심 지역이다. 북쪽으로 보하이해를 면한 214킬로미터 길이의 해안선과 면적 65만 에이커의 광활한 염류토 갯벌을 갖춘 허커우는 지리적으로 천혜의 환경을 갖췄다. 연중 내내 바람이 불고 일조 시간이 2715시간에 달해 이렇게 원대한 프로젝트를 추진하기에 안성맞춤이다.

프로젝트의 관리 감독관 Chen Qi는 "이 프로젝트는 자원을 현명하게 사용하는 데 그치지 않고 혜택을 극대화하는 데 목표를 두고 있습니다. 일반적인 양식업과 비교할 때 30배 이상의 수익을 기대하고 있습니다."라고 설명하면서 프로젝트의 향후 가치에 대한 자신감을 내비쳤다.



Ding Yufeng and Hu Zhiyong, maintenance specialists from the State Grid Dongying Power Supply Company, recently conducted an on-site inspection of the power station's operations.