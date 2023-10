사프라 뉴욕, 델타 노스 뱅크코프 인수 오나료

뉴욕, 2023년 10월 2일 /PRNewswire/ -- 뉴욕 사프라 내셔널 뱅크(Safra National Bank of New York, 이하 "은행)의 지주사인 사프라 뉴욕( Safra New York Corporation)은 델타 내셔널 뱅크 및 신탁 회사(Delta National Bank and Trust Company)를 포함한 델타 노스 뱅크코프(Delta North Bankcorp)의 인수 업무를 완료했다고 발표하였다.

이번 전략적 인수는 사프라 내셔널 뱅크에 대한 중요한 이정표이고 은행이 프라이빗 뱅킹과 재산 관리 비즈니스를 지속적으로 확장하고 있음을 강조한다. 이번 인수로 은행은 미국과 라틴 아메리카에 있는 고도의 순가치를 지닌 고객에 대한 시장 입지를 강화하고 있으며, 이 시장에서 은행은 최고급 프라이빗 뱅킹과 재무 서비스를 제공하면서 장기적으로 성공을 거둔 기록을 지니고 있다.

뉴욕 사프라 내셔널 뱅크 회장인 제이콥 J. 사프라(Jacob J. Safra)는 다음과 같이 말했다. "이번 인수를 완료하게 되어 자랑스러우며 이는 이러한 시장에서 기존 비즈니스에 따른 우수한 전략을 대표한다. 고객은 재산 관리를 전적으로 전문으로 하는 조직으로부터 이익을 얻을 것이며 은행은 고객의 특정한 니즈를 매우 잘 충족하는 서비스, 상품, 전문지식을 제공할 것이다. 우리 은행은 지속가능한 방식으로 계속해서 성장하고 번영하는 데 필요한 모든 특성을 가지고 있다고 확신한다.

뉴욕 사프라 내셔널 뱅크 CEO인 시모니 모라토(Simoni Morato)는 다음과 같이 말했다. "델타의 고객 및 직원과 긴밀하게 협력하고 장기적인 관계를 개발할 수 있을 것으로 매우 기대하고 있다. 우리는 함께 미국 뿐만 아니라 라틴 아메리카에서 조직의 강점을 기반으로 발전할 것이다."

뉴욕 사프라 내셔널 뱅크

뉴욕에 본사를 두고 있으며 아벤투라, 마이애미, 팜비치에 지점을 두고 있고 라틴 아메리카에도 사무소를 두고 있는 사프라 내셔널 뱅크는 고객 자산 약 300억 달러의 고객 자산을 관리하고 있는 선도적인 프라이빗 은행이다. 뉴욕 사프라 내셔널 은행은 J. 사프라 그룹의 계열사이다.

J. 사프라 그릅

J. 사프라 그룹(이하 "그룹")은 3천억 달러 이상을 총 관리 자산을 보유하고 있으며 부동산, 영농과 같은 자산 기반 비즈니스 분야에서 사프라란 이름과 투자 지주사 아래에 있는 민간 소유 은행으로 구성되어 있다. 전 세계에 160개 사무소를 두고 있는 은행 계열사는 다음과 같다. 미육 뉴욕시에 본사를 두고 있는 뉴욕 사프라 내셔널 뱅크, 스위스 바젤에 본사를 두고 있는 사프라 사라신(Safra Sarasin), 브라질 상파울루에 본사를 두고 있는 방코 사프라(Banco Safra)가 있으여 이들은 통합 감독의 입장에서 서로 독립적으로 운영되고 있다.

그룹의 부동산 지주사는 뉴욕시 매디슨가 660번지 오피스 복합단지와 런던의 상징적인 게르킨(Gherkin) 빌딩과 같은 전 세계 200여 개의 프리미어 상업, 거주, 리테일, 농지로 구성되어 있다. 다른 분야에 대한 투자는 브리질의 영농 지주사와 치키타 브랜즈 인터내셔널(Chiquita Brands International Inc)이 있다. 전 세계 시장과 깊은 관계를 맺고 있는 그룹은 그들이 종사하고 있는 비즈니스 가치를 높이 향상시킬 역량을 지니고 있다. J. 사프라 그룹과 관련하여 34,000명 이상의 직원이 근무하고 있다.

미디어 연락처

로스 러번(Ross Lovern)

ross.lovern@kekstcnc.com

212 521 4866

소니아 부칸(Sonia Bucan)

sonia.bucan@kekstcnc.com

212 521 4808