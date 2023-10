오닉스 커피 랩(ONYX COFFEE LAB), 여섯 번째 에디션 커피 재림절 캘린더 공개

현재 2023년 리미티드 커피 경험에 대한 사전 주문을 받고 있습니다

아칸소주 로저스, 2023년 10월 2일 /PRNewswire/ -- 오닉스 커피 랩(Onyx Coffee Lab)은 계절별로 인기 있는 커피 재림절 캘린더의 사전 주문을 발표했으며, 전 세계 커피 소지바들을 초대하여 24일 동안 엄선된 양조장을 살펴보고, 전 세계에서 발견할 수 있는 풍부한 커피 태피스트리를 보여주는 다양한 커피 원산지, 품종, 가공 방법을 탐구했습니다.

The 2023 Coffee Advent Calendar by Onyx Coffee Lab invites coffee consumers worldwide to sip through 24 days of thoughtfully selected brews, exploring a range of coffee origins, varieties, and processing methods that reveal the rich tapestry of coffee flavors found across the globe.