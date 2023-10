케나메탈, 전례 없는 8-플루트 엔드 밀을 통해 하비 포트폴리오 및 성능을 확장하다

하비 IV는 도구 변경 시 멈출 필요가 없어 고객의 생산성을 올려줍니다.

피츠버그, 2023년 10월 2일 /PRNewswire/ -- 케나메탈(Kennametal Inc., NYSE: KMT)이 오늘 베스트 셀러이자 최고의 성능을 자랑하는 하비 솔리드 카바이드 엔드 밀(HARVI™ Solid Carbide End Mill) 라인을 도구 변경 시 멈출 필요 없는 새로운 8-플루트 설계 옵션을 통해 확장하였다고 발표했습니다. 새로운 하비 IV 8-플루트 엔드 밀(HARVI™ IV 8-Flute End Mill) 은 다양한 난삭 자재를 자를 때 최대 출력이 필요한 항공 우주 및 방위, 의료, 에너지 및 일반 엔지니어링 적용 요소의 기계공을 위한 고성능 다용도 솔루션입니다.

Move from one challenging cut to the next with internal coolant channels and an 8-flute design delivering higher machining flexibility and process stability.