World Cities Forum 및 Regional Leaders' Summit, 산둥성에서 개막

지난, 중국 2023년 9월 29일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Dazhong Daily 보도:

지난 9월 25일 중국 산둥성 지난시에서 2023 World Cities Forum 및 Regional Leaders' Summit이 개최되었다. 이번 행사는 30여 개 국가 및 지역의 귀빈들이 모여 우정을 다지고 협력을 모색하는 동시에 자매 도시 협력의 발전을 위한 새로운 장을 여는 자리가 되었다.

Lin Wu 중국공산당 산둥성 위원회(CPC Shandong Provincial Committee) 서기가 개막식에 참석해 연설을 했고 Zhou Naixiang 중국공산당 산둥성 위원회 부서기 겸 산둥성 성장, Ge Huijun 중국인민정치협상회의 산둥성 위원회(Shandong Provincial Committee of the Chinese People's Political Consultative Conference) 위원장, Yang Dongqi 산둥성인민대표대회 상무위원회(Standing Committee of Shandong Provincial People's Congress) 부위원장 겸 당서기도 행사에 참석했다.

또한 Paulette Bethel 주중 바하마 대사, Yan Dong 중국인민대외우호협회(Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries) 부회장, Alan Winde 남아프리카공화국 웨스턴케이프주 주지사, Li Jie 중국인민외교학회(Chinese People's Institute of Foreign Affairs) 부회장, 강병삼 제주 시장, Chen Yuming 중국공공외교협회(China Public Diplomacy Association) 부회장이 축사를 했다.

Zhou Naixiang 산둥성 성장과 Alan Winde 주지사는 산둥성과 웨스턴케이프주 간의 우호 협력 관계를 강화하기 위해 양해 각서(MOU)를 체결했다.

개막식에서는 '재생 에너지의 녹색 및 저탄소 개발을 위한 국제 과학 및 혁신 동맹 이니셔티브(Initiative on International Science and Innovation Alliance for Green and Low-Carbon Development of Renewable Energy)', '온실 가스 감지를 위한 소형 위성 프로그램 구축 이니셔티브(Initiative for Building a Small Satellite Program for Greenhouse Gas Detection)', '녹색 및 저탄소 도시-농촌 개발 이니셔티브(Initiative on Green and Low-Carbon Urban-Rural Development)', '지난시 녹색 교통 협력 및 개발을 위한 이니셔티브(Jinan Initiative on Cooperation and Development of Green Transportation)', '지난시 아동 친화 이니셔티브(Jinan Initiative on Child-Friendliness)', '녹색 개발 행동 이니셔티브(Initiative on Green Development Action)', '녹색 건축을 위한 선도적 행동 계획(Beacon Action Plan for Green Building)', '공통의 미래를 위한 협력 - 산둥성과 RLS의 20년(Hand in Hand for a Shared Future - 20 Years of Shandong Province and the RLS)' 등 8개 이니셔티브의 성과가 발표되었다.

'녹색 개발과 저탄소 라이프(Green Development and Low Carbon Life)'를 주제로 한 이번 행사는 산둥성 인민 정부(People's Government of Shandong Province)와 중국인민대외우호협회의 후원을 받았다. 개막식, Regional Leaders' Summit 총회, World Cities Forum 원탁 토론, 양자 및 다자 회담, 교육 및 경제 행사, 지난시 견학, 무형문화유산 전시 및 예술 공연 등 20개가 넘는 다양한 행사가 진행되었다.