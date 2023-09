Innodisk, DRAM PRO Series로 업그레이드

-- 항공우주 및 차량 내부 환경에서 뛰어난 성능 입증

타이베이 2023년 9월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 선도적인 글로벌 AIoT 솔루션 공급업체 Innodisk가 다양한 산업용 애플리케이션 전반에 걸쳐 증가하고 있는 고성능 컴퓨팅 수요와 열 관리 요구에 대응한다. 산업 시나리오에서는 극한 온도, 빈번한 진동, 액체 부식 등의 문제를 해결하는 것이 매우 중요하다. Innodisk는 이러한 어려운 환경 속에서 항공 우주 및 차량 내부 애플리케이션을 강화하는 DRAM PRO Series를 선보인다.



Innodisk responds to the growing demand for high-performance computing by introducing its DRAM PRO Series to add value to aerospace and in-vehicle applications in challenging environments.