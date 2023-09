오페라유령 ‘아리아 ’부른 이상일 용인시장…박수갈채 쏟아져

지난 27일 저녁 이상일 용인특례시장이 기흥구 동백동 동백호수공원에서 열린 '영화산책 시네마뮤직 콘서트'에서 소프라노 정찬희와 '오페라의 유령'에 삽입된 'All Ask Of You'를 열창했다.[용인시 제공]