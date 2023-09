Kavalan, 4년 연속 ISC 세계 위스키 생산업체로 선정

-- 완공을 앞둔 Kavalan의 세 번째 숙성 저장고

타이베이 2023년 9월 28일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Kavalan이 2023 국제 주류 품평회(International Spirits Challenge 2023)에서 4년 연속 타이완 증류업체 부문 '올해의 세계 위스키 생산업체(World Whisky Producer of the Year)'로 선정되었다. Kavalan은 런던에서 진행된 ISC Annual Awards Dinner에서 이 상을 받으면서 해당 부문 최고의 주류 생산업체로 인정받았다.



Kavalan Distillery는 현재 세 번째 숙성 저장고 건설을 75%까지 마친 상태이다. 세 번째 숙성 저장고가 완공되면 타이완 최고의 위스키 제조사인 Kavalan의 숙성 능력도 전환점을 맞이하여 증가할 것으로 기대된다.

King Car Group CEO인 YT Lee는 새로운 숙성 저장고가 커다란 사업 발전으로 이어져 Kavalan의 글로벌 확장을 뒷받침하는 토대가 될 것이라고 밝혔다.

그는 "사업 확장이라는 흥분되는 과정에서 Kavalan은 타이완의 아열대 기후라는 축복을 누리고 있다. 아열대 기후에서는 향상된 복합성으로 위스키의 숙성 속도가 빨라질 뿐만 아니라 더욱 실험적인 캐스크 사용이 가능하기 때문에 위스키 제조 공정에서 혁신 가능성을 더욱 높일 수 있다."고 전했다



2016년 12월 한 쌍으로 된 구리 증류기를 10개까지 증가시킨 두 번째 증류소가 가동된 이후 Kavalan의 최대 생산 능력은 1000만 병으로 늘어났다.

새로운 저장고는 팰릿 저장 방식과 더니지 저장 방식을 혼용한다. 가장 큰 캐스크(butt)는 상층에 옆으로 눕혀서 더니지 방식으로 저장된다. 작은 캐스크(barrel)는 하층에 똑바로 세운 후 이란 현에서 빈번히 발생하는 지진 활동을 견딜 수 있도록 함께 단단히 묶어서 저장된다. 모든 Kavalan 저장소가 그렇듯이 이곳에서도 환기를 위해 창문과 문을 개방하는 경우를 제외하고 온도를 일정하게 유지할 예정이다.

국내외 관광산업이 점차 회복되면서 Kavalan Distillery도 관광객 수가 80만 명까지 늘어나 팬데믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 기대하고 있다. Kavalan Distillery는 증류소 방문자 센터(Distillery Visitor Center)와 증류소 견학(Distillery Tour)으로 '더블 금메달'과 '금메달'을 받았고, 다음 위스키로 4개의 '금메달'을 수상했다.

Kavalan Distillery 소개

이란 현에 위치한 Kavalan Distillery는 2005년부터 지금까지 타이완에서 싱글 몰트 위스키 제조법을 개발하고 있다. 높은 습도와 온도에서 숙성되는 Kavalan 위스키는 스노우 마운틴의 용수를 사용하는 동시에 바다와 산에서 불어오는 바람으로 더욱 향상된 품질을 제공한다. 이 모든 것이 결합되어 Kavalan의 시그니처 크림 향이 만들어진다. 이란 현의 오랜 명칭에 따라 증류소도 모기업인 King Car Group 아래에서 약 40년에 달하는 주류 제조 역사를 자랑합니다. Kavalan Distillery는 업계에서 가장 권위 있는 대회에서 790개가 넘는 금메달을 수상했다. 자세한 정보: www.kavalanwhisky.com