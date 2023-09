Xinhua Silk Road:쿤산시, 양안 문화 교류 증진을 위한 연등회 개최

베이징, 2023년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국 동부 장쑤성의 쿤산시가 지난 월요일에 양안 문화 교류 증진을 위한 중추 연등회를 개최했다.



Photo shows the scene of the Mid-Autumn Festival lantern show in Kunshan Huiju Square Light Area. (Provided by Kunshan Converged Media Center/Yuan Xinyu)