Mango TV 리얼리티 쇼 Call Me By Fire 시즌 3, 해외에서도 입소문

-- 중국 공연 희망하는 해외 아티스트 증가 추세

창사, 중국, 2023년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Mango TV의 노래 리얼리티 TV 쇼인 Call Me By Fire [https://w.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home] 의 세 번째 시즌이 8월 25일 시청자들의 높은 관심 속에 전파를 탔다. 다양한 국가와 지역 출신의 가수와 배우와 예술가들이 한 무대 위에서 경쟁하는 이 다문화 쇼는 중국 대중음악의 매력을 보여주는 음악 축제다. 이 쇼를 계기로 중국 내 공연을 성공의 도약대로 삼으려는 해외 아티스트들도 증가하는 추세다.

9월 1일 현재 Call Me By Fire는 YouTube에서 750만 회가 넘는 조회 수를 기록 중이다. 많은 YouTube 인플루언서들이 쇼의 무대 디자인과 아티스트들의 뛰어난 공연 실력에 찬사를 보내는 리액션 영상을 게시하고 있다. 이는 프로그램 자체의 뛰어난 완성도를 증명해주고, 문화 간 소통의 중요성을 보여주는 결과라고 말할 수 있다.

이번 Call Me By Fire 시즌에는 중국 배우 Lu Yi, 말레이시아 출신 중국 가수 Nicholas Teo, 태국 배우 Jeff Worakamon Satur 등 중국, 말레이시아, 태국, 미국 출신 아티스트 32명이 초청됐다. 다문화적 요소는 이 쇼가 국제적인 쇼라는 느낌을 더해주면서 관객들에게 전 세계 다양한 국가의 음악과 예술 스타일을 더 깊이 이해할 기회를 제공해준다. 대학생 Jeff Luo는 댄서 Ma Xiaolong의 중국 현대무용 My Beauty를 본 후 "눈물이 날 정도로 감동적이었다"는 소감을 밝히기도 했다.

이번 시즌의 게스트들은 음악적 재능 외에도 인생의 어려움을 극복한 감동적인 사연을 들려주며 무대 위에서 아낌없이 기량을 뽐냈다. 아시아 팝의 아이콘 Jimmy Lin은 교통사고에서 살아남은 뒤 몸무게를 10kg 이상 뺐으며, 심지어 팔에 못이 박히는 일까지 극복해냈다.

Mango TV는 버라이어티 쇼의 지속적인 혁신의 결과물인 Call Me By Fire 시즌 3을 통해 전 세계 시청자들에게 새로운 음악의 향연을 선사하는 동시에 중국 음악 산업의 발전과 중국 대중음악의 영향력을 보여주고 있다.

Mango TV에서 독점적으로 Call Me By Fire의 세 번째 시즌은 다음 사이트에서 시청 가능하다.

https://www.mgtv.com/b/571604/19659376.html?fpa=1871&fpos=&lastp=ch_home

Mango TV 소개

Mango TV는 Hunan Broadcasting System의 인터넷 동영상 플랫폼이다. 전 세계 195곳이 넘는 국가와 지역을 커버하는 국제 앱으로 1억 3000만 건이 넘는 다운로드 횟수를 기록하며 중국 문화를 전 세계에 수출하는 데 중요한 역할을 하고 있다.