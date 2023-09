미국 파이오니어 아카데믹스, 2023년도 SUMMIT 행사 개최

파이오니어 아카데믹스는 글로벌 영재교육 컨퍼런스인 “2023 파이오니어 아카데믹스 코커리큘럼 서밋 (PIONEER ACADEMICS CO-CURRICULAR SUMMIT)” 행사를 이달 30일(토) 개최한다고 밝혔다.

이 행사는 미국 최상위권 영재프로그램과 명문대학 입학 사정권이 한자리에 모여 각 영재 프로그램을 소개하고 정보를 교류하는 장으로서, 전세계 200여명의 학생과 학부모, 교사들이 참여할 예정이다.

이번 행사에 참가하는 영재 프로그램으로 노스웨스턴대 CTD(Center for Talent Development), 존스홉킨스 CTY (Center for Talented Youth), 데이빗슨 인스티튜트 기프티드 에듀케이션(Gifted Education), 파이오니어 아카데믹스, 퀘스트브리지, 라이즈 로드즈 트러스트 옥스포드대(RISE : Rhodes Trust : Oxford University’ 등이 확정됐다.

참여대학으로는 스탠포드대, 코넬대, 버나드 컬리지, 시카고대, UC 버컬리, 포모나 칼리지, 하버포드 칼리지, 오벌린 칼리지 등 다수의 최상위권 대학들이 참여한다.

이번 서밋 행사의 기조 연설자는 프랭크 브루니로, 뉴욕타임즈에서 25년동안 몸담은 유명 언론인 겸 작가와 교수를 역임했다. 그의 저서인 ‘Where You Go is Not Who You Be’는 대학 입학에 가장 영향력 있는 저서 중의 하나로 미국 대학 입학에서 영향력이 큰 연설자로 꼽힌다.

특히 올해는 전 세계 영재교육에 관심 있고 프로그램 참여를 희망하는 학생들을 위해 ‘GPSI(Global Problem Solving Institute)’라는 새로운 프로그램을 선보일 예정이다.

파이오니어 아카데믹스 관계자는 “올해 전세계 200여명 이상이 참여를 하는 등 새로운 영재 프로그램에 관심을 갖는 학생들이 증가하고 있다” 면서 “특히 최근 한국 학생들이 해외 다양한 영재프로그램에 많은 관심을 보이고 있다”고 전했다.

이어 ““한국의 학생들과 학부모, 선생님들이 이번 서밋 행사를 통헤 유용한 정보와 의미있는 네트워킹, 영감을 얻을 수 있는 좋은 기회가 되길 기대한다” 며 “영재교육과 청소년 연구 활동에 관심이 많은 한국 학생들의 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

참가비는 무료이며, 참가신청은 미국 파이오니어 아카데믹스 홈페이지를 통해 가능하다.

