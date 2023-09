IBC 2023: TVU, 5G 전송과 카메라 제작 결합

-- 가장 컴팩트하고 가벼운 휴대용 송신기에서 5G 무선 전송과 멀티 카메라 원격 제작 결합해

-- 새로 나온 ONE 송신기는 업계 최저 지연시간으로 고품질의 생방송을 안정적으로 전달함과 동시에 단일 카메라 IP와 REMI 무선 송신을 손쉽게 전환한다.

쿠퍼티노, 캘리포니아 2023년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 실시간 콘텐츠 제작 및 배포용 클라우드 기반 워크플로 솔루션 분야를 선도하고 있는 TVU Networks는 오늘, 차세대 5G 송신기 ONE을 새롭게 출시한다고 발표했다. 1.79kg의 가벼운 중량에 200mm의 작은 크기로 설계된 ONE은 시장에 출시된 송신기 중 모든 기능을 갖추면서도 가장 컴팩트한 휴대용 5G 송신기로, 사용법도 아주 간단하다. 단일 영상 소스에서 단 몇 초 만에 실시간 5G 무선 전송 준비가 완료된다. 동기화된 프레임 정밀 멀티 카메라 실시간 이벤트 커버리지가 필요할 경우, ONE은 최대 4개의 영상 소스를 즉시 몇 분 만에 원격 제작으로 전환할 수 있다. 또한 임베디드 5G 모뎀과 Starlink(스타링크)를 비롯한 모든 유∙무선 송신 연결을 결합한다. ONE은 TVU 클라우드 및 온프레미스 에코시스템과 완전히 통합된다. 입력되는 모든 영상에는 자동화된 메타데이터 기반의 AI가 지원되어 전체 영상 제작에 사용된다. ONE은 이달 열린 IBC 컨퍼런스에서 첫 시연을 마쳤다.



