Getac, 강력한 친환경 '세미 러기드' 노트북 출시

-- 차세대 S410은 러기드 업계에서 현재 사용 가능한 가장 진보된 프로세서와 재활용 소재를 사용한 섀시 제공

뉴스 요약:

타이베이 2023년 9월 27일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Getac은 26일 견고한 신뢰성을 유지하면서 지속 가능한 새로운 디자인에 강력한 처리와 그래픽 성능을 보여주는 차세대 '세미 러기드(semi-rugged)' 노트북 S410[https://www.getac.com/intl/products/laptops/s410/ ]을 출시했다. 이 제품은 현장에서의 작업 효율성을 향상시키는 동시에 우발적인 충격이나 부딪힘 및 낙하가 빈번하게 발생할 수 있는 환경에서도 사용자가 안심하고 사용할 수 있는 매우 다재다능한 노트북이다. 러기드 노트북이란 충격 및 온도 충격, 분진, 습기 및 액체, 진동 등의 악조건 아래에서 사용하기 위해 만들어진 튼튼한 노트북을 말한다.

The new Getac S410 combines enterprise level computing performance with a new sustainable design.

뛰어난 처리 능력

차세대 S410은 뛰어난 컴퓨팅 성능과 빠른 응답성을 특징으로 하는 인텔(R) 코어TM 13세대 i5/i7 프로세서를 표준으로 장착한 Getac 첫 디바이스다. 통합 인텔(R) 아이리스(R) Xe 그래픽은 풍부한 시각적 경험을 보장하며, 옵션으로 제공되는 전용 GPS 칩은 이전 세대 칩에 비해 위치 정확도가 크게 향상됐다. 연결성 면에서 차세대 S410은 Wi-Fi 6E 및 Bluetooth 5.3을 기본으로 지원하며, 옵션으로 4G LTE 및/또는 통합 GPS가 포함된 5G Sub-6를 선택할 수 있어 사용자가 멀리 떨어진 곳에서도 연결 상태를 유지할 수 있게 해준다.

다양한 사용자 시나리오에 맞게 고도의 맞춤형 구성 가능

많은 Getac 고객이 기술에 대해 매우 까다로운 요구를 한다는 점을 고려해 차세대 S410은 다양한 사용자 시나리오에 맞게 완벽하게 구성할 수 있게 했다. 여기에는 최대 3개의 '핫스왑 가능(hot swappable)' 배터리가 포함되어 있어 충전 간 배터리 수명이 길어야 할 때 유용하다. 핫스왑이란 운영 중인 시스템에서 시스템 전체의 동작에는 하등의 영향을 미치지 않으면서 장치나 부품을 교체하는 걸 말한다. 또한 미디어 소스를 일괄적으로 검색하고 불러올 수 있는 소프트웨어인 미디어 베이(media bay)에는 NVIDIA GeForce GTX 1650 외장 그래픽 컨트롤러, 1D/2D 바코드 리더기, DVD 또는 블루레이 드라이브, 보조 SSD 저장 장치 또는 추가 배터리2) 등 다양한 옵션 중 선택할 수 있다. 다양한 호환 액세서리와 안전한 휴대/도킹 옵션은 제품의 성능을 더욱 향상시켜 현장에서의 생산성을 높여준다. .

새로운 지속 가능한 디자인과 변함없이 견고한 신뢰성

차세대 S410은 섀시의 24% 이상을 '소비 후 재활용(PCR)'한 소재로 만든 Getac이 지금까지 제조한 제품 중 가장 친환경적이다. 이러한 새로운 설계 방식은 제조 과정에서 탄소 배출량과 전자 폐기물을 모두 줄여줘[https://usplasticspact.org/why-use-pcr/ ] 환경에 대해 보다 책임있는 미래를 촉진하는 데 유용하다.

이처럼 섀시 설계에 변화를 줬지만 견고한 신뢰성은 그대로 유지됐다. 높은 인기를 누렸던 전작과 마찬가지로 차세대 S410은 MIL-STD-810H와 IP53 인증을 모두 받았다. 더불어 최대 3피트(0.9m) 높이에서 떨어져도 버티는 진동과 낙하 충격 방지 기능을 갖추고 있어 바쁘거나 까다로운 작업 환경에서도 우발적인 손상으로부터 보호할 수 있다.

뛰어난 디스플레이와 강화된 보안

차세대 S410의 핵심은 기능이다. 야외 자연광 하에서도 사용이 가능한 Getac의 기술이 적용된 뛰어난 14인치 화면은 내부와 외부 환경 모두에서 뛰어난 가시성(1,000니트)을 보장한다. 또 멀티터치 모드는 다양한 사용 사례를 지원해주므로 빠르고 효율적으로 작업을 끝마칠 수 있다.

향상된 보안 기능은 민감한 사용자 데이터를 잘 보호해준다. 이 기능에는 TPM2.0와 인텔(R) vPro(R) 기술, 사용자가 직접 교체할 수 있는 PCIe NVMe SSD 저장 장치, Windows Hello 웹캠, HF RFID 리더기, 스마트 카드 리더기와 지문 판독기 등 다단계 인증 옵션이 포함된다.

Getac의 James Hwang 사장은 "차세대 S410은 매우 다양한 산업 시나리오와 기업 업무 환경에서 탁월한 성능을 발휘하는 강력하면서도 다재다능한 디바이스"라면서 "뛰어난 처리 성능을 자랑할 뿐만 아니라 친환경적인 새로운 섀시는 모두가 번영하는 더 나은 세상을 촉진하고 장려하는 Getac의 지속 가능한 디자인 철학이 반영된 결과물"이라고 말했다.

출시일

새로운 S410은 2023년 12월부터 주문이 가능하다. 더 자세한 내용은 Getac 웹사이트를 참조[https://www.getac.com/intl/products/ ]할 수 있다.

1) 2023년 9월 26일 기준 업데이트된 상태

2) S410 미디어 베이에서 구성 가능한 모든 옵션은 상호 배타적

Getac 소개

Getac Technology Corporation은 노트북, 태블릿, 소프트웨어, 몸에 장착하는 카메라, 차량용 비디오 시스템, 디지털 증거 관리 및 기업용 비디오 분석 솔루션 등을 만드는 모바일 기술과 지능형 비디오 솔루션 분야에서 탄탄한 입지를 다져온 글로벌 선두기업이다. Getac의 솔루션과 서비스는 까다로운 환경에서 일하는 일선 작업자가 특별한 경험을 할 수 있도록 설계됐다. 현재 Getac은 100여 개 국가의 국방, 공공 안전, 구급차, 소방과 구조, 유틸리티, 자동차, 천연 자원, 제조, 운송과 물류 분야에서 활동하는 고객에게 서비스를 제공하고 있다. 더 자세한 정보는 http://www.getac.com 참조. Getac Industry 블로그[https://www.getac.com/intl/blog/ ]에 참여하거나 LinkedIn[https://www.linkedin.com/company/getactechnology/ ] 및 YouTube[https://www.youtube.com/c/GetacRuggedSolutions ]에서 회사를 팔로우할 수 있다.

The new Getac S410 is ideally suited to professionals in the defence, manufacturing, public safety and utilities industries