Huawei, 상업 시장 발전 가속화•중소기업 디지털•지능화 지원

상하이 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei가 HUAWEI CONNECT 2023에서 '파트너와의 협력을 통한 중소기업 인텔리전스 가속화(Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for SMEs)'라는 제목으로 상업 시장 서밋을 개최했다. 이 서밋에서 Huawei는 마케팅, 서비스, 연구·개발 시스템 역량 개혁의 성과를 공유했다. Huawei는 6가지 산업이 중소기업의 디지털화와 지능화를 지원할 수 있도록 상업 시장 개발을 가속해왔으며, 20개가 넘는 새로운 제품과 솔루션을 출시했다.



2023년 상반기 동안 Huawei의 파트너와 고객 수는 대폭 증가했으며, 상업 시장에서의 매출 또한 큰 폭으로 상승했다. Huawei Enterprise BG의 부사장이자 상업&유통 사업 부문의 사장인 Bob Chen은 파트너와 고객의 지지 덕분에 Huawei가 상업 시장 변화에서 초기 성과를 거둘 수 있었다고 설명했다. Huawei는 앞으로 마케팅과 서비스 시스템의 기능을 꾸준히 개선할 예정이며 프로세스와 IT 툴을 최적화하여 고객 시나리오와 요구사항에 대한 심도 있는 인사이트를 제공할 전망이다. 또한 간편 판매, 배송, 유지보수(O&M)에 대한 파트너들의 요구를 기반으로 솔루션과 시장성 있는 제품들을 개발하는 데에도 도움이 될 것으로 보인다.



Huawei launches 20 new products and solutions to accelerate intelligence for SMEs in the commercial market.

Huawei Enterprise BG의 사업 비즈니스 부문 이사인 Peter Zhang은 Huawei Datacom Product Line의 정부 및 기업 도메인 총괄 매니저인 Cheng Jian, Huawei Optical Product Line의 정부 및 기업 옵티컬 엑세스 담당 이사인 Liu Yue, Huawei Data Storage Industry Development의 담당 이사인 Ge Qiancheng, Huawei Intelligent Collaboration Partners의 이사인 Fu Jie와 함께 교육, 헬스케어, 상업단지, 제조, ISP, 중소기업을 위한 20개 이상의 시장성 있는 신제품과 솔루션 등을 출시했다.

미래는 지금이다. 더 많은 파트너의 참여를 기대하는 Huawei는 시장성 있는 제품과 솔루션, IT 플랫폼, 그리고 강력한 조직원 및 팀과 함께 중소기업의 디지털화와 지능화를 지원하고 상업 시장에서 모두에게 유리한 결과를 달성할 것이다.

Huawei의 상업시장 솔루션에 대한 정보: https://e.huawei.com/en/industries/commercial-market.

