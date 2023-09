Xinhua Silk Road: ABC의 글로벌 플랫폼

-- 국제 농업 협동조합의 발전을 촉진하는 글로벌 매치메이킹 플랫폼 출시

베이징 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 중국의 4대 국영은행 중 하나인 중국농업은행(Agricultural Bank of China, ABC)은 지난 목요일 국제협력부(Department of International Cooperation)의 주최로 농업농촌부(Ministry of Agriculture and Rural Affairs) 및 중국경제정보서비스(China Economic Information Service)와 베이징에서 공동 개최한 2023 Belt and Road Agricultural Cooperation and Development Forum에서 글로벌 매치메이킹 플랫폼을 출시했다.

ABC의 글로벌 고객 자원과 금융 기술 연구 개발의 강점에 기반한 이 플랫폼은 국내외 수급 당사자 모두에게 비즈니스 기회를 지능적으로 매칭해주고 이를 정확하게 추진할 수 있도록 지원하며, 프로젝트, 상품, 서비스, 전시회 등에 관한 정보 공개 및 비즈니스 기회 매칭 서비스도 제공한다.

세계 도처의 비즈니스 정보를 한데 모으는 이 플랫폼은 국내외 연결성을 효과적으로 증진하여 국내외 기업들이 산업망 및 공급망에 원활하게 접근할 수 있게 해준다.



Photo shows the Agricultural Bank of China launches a global matchmaking platform at the 2023 Belt and Road Agricultural Cooperation and Development Forum held in Beijing Thursday.

ABC는 수년간 지속적으로 자사 제품 체계의 질을 높여 계좌, 결제, 금융, 신용, 거래, 투자은행, 신탁의 7개 카테고리에서 80종 이상의 대외 금융 상품을 출시하고, '국경 간 플러스(cross-border plus)' 서비스 체계와 기업의 금융 수요를 완전히 충족시키기 위한 국경 간 금융 상품 체계를 구축했다.

2023년 상반기, ABC의 국내외 지사는 64개 일대일로(Belt and Road) 국가와 관련하여 총 1187억 달러 규모의 국제 업무를 수행했다.

또한 ABC는 위안화의 국제화 진행 속도를 면밀히 추적하여 일대일로 국가들과의 무역 거래에서 대외 위안화 사용을 원하는 고객의 요구를 적극적으로 수용해 왔다.

일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)가 2013년에 처음 시행된 이후, ABC는 15조 위안 이상에 달하는 대외 위안화 결제를 처리했다. 또한 베트남 동(Dong), 라오스 킵(Kip), 태국 바트(Baht)를 포함하여 일대일로 국가에서 사용되는 여러 통화와 위안화의 상장 및 거래도 순차적으로 개시했다.

2022년, ABC는 지역 발전을 도모하기 위해 역내포괄적경제동반자협정(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)의 이행을 목표로 하는 행동 계획에 착수했다. 2023년 상반기에 당사는 1178억 달러 규모의 국제 거래를 처리했고, RCEP 역내에서 528억 위안 규모의 국제 무역 자금을 조달했다.

원문 링크: https://en.imsilkroad.com/p/336245.html

출처: Xinhua Silk Road