Huawei, 새로운 디지털 지능형 기반 구축

-- 항공 및 철도 산업 발전 촉진

상하이, 중국 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei는 HUAWEI CONNECT 2023에 맞춰 자사의 항공 및 철도 부문에 대한 글로벌 회담을 세 차례 진행했다.

Huawei는 업그레이드된 디지털 지능형 기반을 활용해 다양한 산업 시나리오를 심도 있게 연구하고 있으며, 다차원 인식, 유비쿼터스 연결, 오픈 플랫폼 등을 통해 항공 및 철도 산업의 지능형 개발을 추진 중이다.

China West Airport Group(CWAG)은 포괄적 지능형 전환 전략의 공동 개발 파트너로 Huawei와 손을 잡았다.

CWAG의 Lin Bin 부사장은 Huawei의 고성능 컴퓨팅 역량과 지능형 오픈 플랫폼, 고급 알고리즘 등을 활용해 보안, 운용, 서비스, 기타 시나리오를 위한 35개의 지능형 솔루션을 개발했다고 발표했다.

Lin Bin, Deputy General Manager of China West Airport Group

공항 운영 측면에서는 디지털 지능형 지상 통제 솔루션을 통해 즉시 발령된 경고는 물론 항공편, 승객, 자원의 실시간 상황을 예측할 수 있다. 또한 필요할 경우 지상 통제원을 지능적으로 배치하기도 한다. 해당 솔루션은 지상 지원의 효율성을 20퍼센트 개선하고 지원에 소요되는 시간을 17% 줄이는 데 성공했다. 뿐만 아니라 공항 운영 스마트 솔루션으로 최적의 비행 계획 결과 모델을 도입함으로써 공급과 수요를 최적화하고 AI가 지원되는 운영 명령을 실현할 수 있다.



Li Junfeng, Vice President of Huawei and CEO of Huawei's Aviation & Rail BU