Huawei, 글로벌 지능형 교육 쇼케이스 진행

-- 교육의 디지털화 촉진 도모

상해 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei는 HUAWEI CONNECT 2023에서 '지능형 교육을 촉진하는 스마트한 지도 및 학습법(Smart Teaching and Learning Accelerate Intelligence in Education)'이라는 제목의 세션에서 글로벌 지능형 교육에 관한 쇼케이스를 진행하면서, 완벽히 연결되고 감지되는 지능형 교육 생태계를 구축하고 교육의 지능적 개선을 촉진하는 것을 목표로 하는 자사의 디지털 교육 생태계 솔루션 참조 아키텍처를 소개했다.

Huawei Enterprise BG의 국제 공공 분야 회장인 Xia Zun은 개회사를 통해 오늘날 디지털 사회에서 교육은 학습자를 중심으로 돌아가는 경향이 있다고 말했다. 그는 지능화가 교육 부문을 새로운 시대로 이끌었고, 지능적 기술은 더 많은 형태의 교육을 만들어냈으며, 이는 지능적 전환에 대한 기준을 계속해서 높이고 있다고 덧붙였다. 또한 그는 Huawei가 파트너사와 함께 교육 부문의 디지털화 및 지능화와 해당 분야에서의 성과를 공유할 수 있도록 돕기 위해 AI, 빅데이터, VR과 같은 차세대 기술을 지속적으로 활용할 것이라고 말했다.

Huawei Enterprise BG의 교육 솔루션 전문가인 Huang Yu은 해당 세션에서 디지털 교육 생태계 솔루션 관련 참조 아키텍처를 제안했다. 그는 Huawei가 '하나의 화면, 네트워크, 클라우드, 플랫폼, 엔트리(one screen, network, cloud, platform, and entry)'를 통하여 이러한 생태계를 구축하기 위해 클라우드-네트워크-에지-디바이스 전반에 걸친 자사의 이점을 활용했다고 말했다. Huawei는 시나리오 전반의 교육 자원을 통합하여 지능형 연결에서 지능형 플랫폼과 애플리케이션 간의 전방위적 다단계 협업으로 전환을 달성했다. 이는 디지털 격차를 해소하고 모두에게 양질의 교육을 제공하여 교육 부문을 지원한다.



Launch of the global intelligent education showcase in Dongguan