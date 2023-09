Xinhua Silk Road: CIFTIS와 중국개방경제

-- 중국 무역, 개방 경제의 새로운 특징 강조

베이징 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스 / -- 중국은 최근 폐막한 2023 CIFTIS(China International Fair for Trade in Services)에서 오랜 기간에 걸친 혁신 및 영감에 대한 추구와 더 높은 수준의 개방에 대한 의지를 드러냈다. 이번 행사는 신제품과 새로운 발전 방안을 선보여 세계의 이목을 끌었다.



People visit the 2023 China International Fair for Trade in Services (CIFTIS) at China National Convention Center in Beijing, capital of China, Sept. 4, 2023. Themed "Opening-up leads development, cooperation delivers the future," the 2023 CIFTIS is held in Beijing from Sept. 2 to 6. (Xinhua/Wu Wei)