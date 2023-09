아시아-태평양 여성 건강 캠페인 '바이엘 For Her(포 허)

-- 더 많은 아시아 여성들이 일상에서 건강에 대해 소통할 수 있도록 지원

- 세계 피임의 날을 맞아 건강에 대한 아시아 여성들의 소통 부족 문제를 해소

싱가포르 2023년 9월 26일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 바이엘 아시아·태평양 전문의약품 사업부는 9월 26일 세계 피임의 날을 기념하여 바이엘 포 허(For Her) 캠페인을 소개했다. For Her 캠페인은 2022년 9월부터 태국에서 처음으로 파일럿 시행되어, 올해 대한민국, 싱가포르, 타이베이, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남 등으로 확대되었다.

'바이엘 For Her'는 인식 개선을 넘어 아시아 여성들이 피임, 자궁내막증, 월경통, 월경과다증 등과 같은 여성 건강과 관련한 대화를 공유하고(#ConversationsofCare), 또 전문가와 상담하기를 장려하는 실천 캠페인이다. 여성들은 가정과 직장에서 사회적 시선 때문에 큰 스트레스와 고통을 받기도 한다. '바이엘 For Her'는 위 국가들에서 건강검진, 직원을 위한 월경 관련 복지, 그리고 유연한 근무 제도 등을 지원한다.

싱가포르에 사는 아시아 여성들은 서양 여성에 비해 월경 중 출혈이 많은 심부 자궁내막증에 더 취약한 것으로 나타났다.[1] 닥터 애니웨어(Doctor Anywhere)와 바이엘 여성 건강 설문조사에 따르면, 싱가포르에서는 월경 이슈가 주요한 문제 중 하나로 대두되었으며, 여성 10명 중 8명이 월경 관련 문제를 겪고 있는 것으로 나타났다.[2]

구트마허 연구소(Guttmacher Institute)는 아시아에서 약 1억 3200만 명의 가임기 여성이 올바른 방법으로 피임을 하지 못하고 있다고 밝혔다.[3] 임신을 원하지 않지만 피임을 하고 있지 않거나, 비과학적인 방법으로 피임을 하고 있다는 뜻이다. 자녀를 원하는지, 그리고 언제 몇명의 자녀를 가질지 여성들이 직접 결정할 수 있어야 여성의 인권이 향상되고, 지속가능한 발전으로 UN 지속가능발전 목표(Sustainability Development Goals)를 달성할 수 있다. 이에 따라 바이엘은 2030년까지 저소득 국가 여성 1억 명에게 가족계획에 관한 교육을 제공하기로 했다.

여성의 건강, 권리, 그리고 경제적 지위를 향상시키는 것은 성평등을 이루기 위한 큰 발걸음이다. 여성들이 가정과 사회의 다양한 분야에서 중요한 역할을 맡고 있는 만큼, 여성들의 건강 문제를 해결하고 적절한 지원을 제공할 필요성이 높아지고 있다. 주변을 돌보며 다양한 역할을 수행하는데 집중하다 보니 정작 본인의 건강은 챙기지 못하는 경우도 많다.

바이엘 For Her는 지역 단위로 전개되어 여성들이 혼자서 고통을 참지 않고 전문가, 친구, 가족과 대화를 나눌 수 있도록 지원한다. 이 캠페인은 아태 세이버 어워즈 2023(SABRE Awards APAC 2023)에서 최종후보로 선정되며 큰 관심을 끌었고, 8개 국가의 18개 지역 파트너 및 NGO, 그리고 수천 명의 의료 전문가 및 바이엘 임직원이 함께 했다.

다음은 각 국가별 캠페인 현황이다.

B바이엘 인도네시아 직원들은 링크드인 비디오를 통해 자궁내막증에 대해 공유했다.

인도네시아

National Family Planning Coordinating Board (BKKBN) 및 Indonesia Midwives Association와 함께 Bicara Kontrasepsi 및 BKKBN 인스타그램 라이브 스트리밍 프로그램을 기획하여 피임을 주제로 여성들과 소통했다. 소셜 미디어 캠페인을 통한 'EmpowerHer' 임직원 활동과 전문가 대화 프로그램도 진행했다. 3월에는 인도네시아 직원 2명이 바이엘 링크드인 영상에 출연하여 자궁내막증에 대한 경험을 공유했다.

바이엘 말레이시아와 National Population and Family Development가Ask Maya 교육 시리즈를 진행했다.

말레이시아

기존에 메타(Meta)에서 진행한 Ask Maya 시리즈 외에도, National Population and Family Development Board와 협업하여 가족계획과 피임 사용의 중요성을 교육하고 인지도를 제고했다. 또한, 올해 9월에 진행될 'Choose with Confidence' 캠페인을 통해 Nur Sejahtera의 지정 병원에서 취약 계층 여성들을 대상으로 상담과 피임약을 지원할 예정이다.

필리핀 런칭 이벤트에서 패널 스피커들이 여성 건강을 위한 대화를 공유하고 있다.

필리핀

필리핀에서는 지난 8월 '바이엘 For Her'를 런칭, 더 많은 여성들이 생식 건강에 대한 전문가의 조언을 구하도록 장려하기 위해 선정된 파트너 약국에서 일련의 무료 팝업 상담 클리닉을 통한 초기 활동을 진행했다. 지역 파트너십을 통해 개설한 이번 팝업 클리닉은 전문가 상담에 대한 오해를 바로잡아 병원 진료에 대한 진입 장벽을 낮추고, 여성들이 생식 건강에 대해 자유롭게 이야기할 수 있도록 장려하는 것을 목표로 삼았다. 생식 건강 전문 컨텐츠 크리에이터 Say Tioco와 Verniece Enciso, 배구선수Melissa Gohing-Nacino도 해당 플랫폼을 통해 여성 건강에 대한 대화를 나누었다.

바이엘은 닥터 애니웨어(Doctor Anywhere)와 협업해 싱가포르 여성들의 건강 문제에 대해 알아보았다.

싱가포르

여성 건강이나 예방 의료의 경우에는 일반의를 찾는 경우가 많다는 점을 고려하여 바이엘은 2022년 원격의료를 전문으로 하는 닥터 애니웨어(Doctor Anywhere )와 함께 싱가포르 여성 1,212명을 대상으로 여성 건강 설문 조사를 실시했다. 피임, 암, 그리고 월경 등 다양한 주제에 관한 여성들의 생각을 파악하고자 진행된 이번 설문조사에서는 여성들이 가장 우려하는 건강 문제에 대한 답변을 익명으로 수집했으며, 흥미로운 사실을 확인할 수 있었다. 여성 건강에 대한 직장 동료들의 이해도가 매우 낮다는 점과, 결과적으로 여성들이 회사에서 여성 건강에 대해 이야기하는 것을 불편하게 느끼고 있었다는 점이다. 이를 계기로 바이엘 내부에서는 여성 직원들에게 정기 검진을 받도록 했고, 인사 정책을 통해 동료의 건강을 챙기는 문화를 조성하기로 했다.

바이엘 For Her 캠페인에 참여한 바이엘 코리아 여성건강사업부 직원들

대한민국

월경 건강을 모니터링 할 수 있는 MVPT(Mood, Volume, Pain,Term) 지표를 개발해 한국 여성 1,000명을 대상으로 한국 여성의 월경 관련 증상과 이에 따른 일상 생활 영향도에 대한 설문 조사를 실시했다. 해당 조사 결과를 인포그래픽으로 제작해 과다월경 체크리스트와 함께 카카오톡 채널에 배포하고, 다양한 인플루언서와 협업하여 인스타그램, 블로그 등에 업로드해조회수 3,659,102를 기록했다. 또, 체크리스트와 질환 정보가 포함된 교육용 포스터를 전국 600개 병원에 배포하였고, 한국 여성 3명 중 1명이 겪고 있는 월경과다증에 대한 정보를 QR 코드로 간편하게 제공했다.

바이엘 타이완은 월경통에 대한 차별을 없애기 위해서 사이클링을 통해 이해관계자 단체와 함께했다.

타이베이

60명 이상의 임직원 및 대만 의료 전문가들과 NGO HOPE Foundation이 '바이엘 For Her' 자전거 사이클링을 진행했다. 차별을 깨부수고(#breakdiscrimination) 여성들이 고통받으면서 살지 않도록 하자(#DoNotLiveWithPain)는 의미에서 60km의 자궁 모양 코스를 함께 주행하는 행사였다. 행사 현장에서 자궁내막증 점검 QR 코드를 배포하여 가까운 제휴 산부인과를 안내하기도 했다. 이번 캠페인을 통해 자궁내막증에 대한 인식 향상과 조기 검진의 장려 뿐만 아니라 여성들에게 긍정의 힘을 선물하는 것을 목표로 했다.

'바이엘 For Her'는 태국에서 가장 먼저 시작되어 3백만명 이상의 여성들에게 전달되었다.

태국

Patronage of H.R.H. Princess Mother의 Planned Parenthood Association of Thailand (PPAT) 및 Department of Health's Bureau of Reproductive와 함께 WCD2022에서 바이엘 For Her 캠페인을 시범적으로 진행했고, 온라인 플랫폼과 Siam Square에서 'Breaking Myths' 행사를 개최했다. 약국 체인 업체 Bangkok Drugstore, Boots Pharmacy, P&F과 함께 태국 여성들에게 올바른 피임에 관한 정보를 제공하고 있다. 의사와 약사를 포함한 전문가들과 함께 틱톡 캠페인을 3달간 진행하며 여성 건강을 위한 대화(#ConversationsofCare)를 장려하고, Pantip을 비롯한 여러 메타 채널에 인기 영상을 업로드하여 홍보를 진행했다.

프랑스-베트남 산부인과 컨퍼런스에서 베트남의 'Science for Her'를 선보였다.

베트남

과학에 기반을 둔 베트남의 'Science for Her' 플랫폼은 전문의약품 사업부와 컨슈머 헬스 사업부를 통합하여 다양한 연령대의 여성 건강 문제를 해결한다. National Hospital of Obstetrics and Gynecology 및 Hung Vuong Hospital과 업무협약(MoU)을 체결하고, 5,000명 이상이 참석한 프랑스-베트남 산부인과 컨퍼런스를 진행하며 다양한 국제 산부인과 조직 및 전문가와 함께 지식을 전달하고 정보를 공유했다. 두개의 주요한 약국 체인 업체와 함께한 맞춤형 활동과 라이브 스트리밍 프로그램을 통해 여성의 자가 관리, 활동적 라이프스타일, 질병 예방을 장려했다. 또한 8년째 General Office of Population and Family Planning of the Ministry of Health와 함께 베트남 여성들에게 더 나은 치료와 접근성을 제공하고 있다.

