Huawei, 광고시장에 세 가지 新제품 공개…고품질 커넥션 겨냥

상하이, 중국 2023년 9월 25일/PRNewswire=연합뉴스/ -- '화웨이 커넥트(Huawei Connect) 2023'의 Commercial Market Summit: Join Hands with Partners to Accelerate Intelligence for SMEs에서 Huawei Datacom은 다양한 산업에 특화된 'Huawei Zero-Roaming Distributed Wi-Fi Solution' 등 세 가지 제품을 발표했다. Huawei의 파트너들은 이러한 제품 포트폴리오를 통해 더 많은 고객을 확보하고, 상업 시장에서 입지를 넓혀갈 것으로 보인다.



Cheng Jian, General Manager of the Government & Enterprise Domain of Huawei Data Communication Product Line, released marketable products and product portfolios for the commercial market.

고품질의 스마트 병동

Huawei의 Huawei Zero-Roaming Distributed Wi-Fi Solution은 Huawei의 최신 AR 라우터(AirEngine 9700D-S 및 AirEngine 5760-11DH)를 사용해 고객들에게 제로 로밍과 더 넓은 서비스 범위, 고대역폭 및 초융합 무선 네트워크를 제공한다. 의료진은 이를 통해 병동 회진 중에 항상 시스템에 연결될 수 있다.

고품질의 중소기업 사무실

Huawei의 CloudEngine S8700에는 고품질 음성 및 비디오 서비스가 가능한 카드가 장착돼 있어 중소기업들의 화상 회의와 주요 음성을 실시간으로 식별하고, 우선적으로 보장한다. 이를 통해 대면 경험이 있는 1만 명의 사용자에게 원활한 화상 회의를 제공할 수 있다.

고품질의 간소화된 데이터 센터

Huawei의 High-Quality Simplified Data Center Network Solution(CloudEngine CE6800 및 CloudEngine CE5800 시리즈 데이터센터 스위치 사용)은 더 큰 용량, 대용량의 버퍼, 가상화, 높은 신뢰성, 간편한 O&M이 특징인 네트워크 구축에 도움이 되며, 이런 프로세스를 통해 데이터센터 구축 비용을 50% 절감할 수 있다.

업계에는 많은 중소기업이 있고, 이들은 경제 발전에 중요한 축을 담당하고 있다. Huawei는 상업 시장에 더 깊이 뛰어듦으로써 시장성 있는 제품과 제품 포트폴리오를 더 확대해 나갈 것이고, 이는 파트너들로 하여금 더 많은 고객을 확보하고, 상업 시장에서 성공하는 길이 될 것이다.

Huawei의 제로 로밍 분산 와이파이 솔루션에 대한 자세한 정보는 아래를 참조할 수 있다.

https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network/campus-network/zero-roaming-distributed-wifi?from=search.

Huawei CloudEngine S8700 시리즈 스위치에 대한 자세한 정보는 아래를 참조할 수 있다.

https://e.huawei.com/en/products/switches/campus-switches/s8700?from=search.