Huawei, CloudWAN 3.0 솔루션 업그레이드로 지능화 시대 촉진

상하이, 중국 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huawei는 화웨이 커넥트(HUAWEI CONNECT) 2023에서 자사 CloudWAN 3.0 솔루션의 광범위한 연결, 통합 네트워크, 지능형 관리 등 업그레이드된 기능을 공개했다. 해당 솔루션은 엔터프라이즈 데이터 익스프레스 네트워크(enterprise data express networks)를 위한 궁극적인 경험을 제공하여 산업의 지능적 전환을 가속화한다.



Zuo Meng, President of Huawei's Data Communication Product Line Metro Router Domain, explaining the detailed capability upgrades of the CloudWAN 3.0 solution