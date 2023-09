Huawei Cloud를 통한 성장: GTM 및 영업 촉진

상하이 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 올해 개최된 HUAWEI CONNECT의 Huawei Cloud 세션 주제는 " Huawei Cloud를 통한 성장: 향상된 이점으로 GTM 및 영업 촉진"이었다. 고객사와 파트너사들이 한자리에 모인 가운데, Huawei Cloud 글로벌 마케팅 및 영업 서비스 사업부 사장 Jacqueline Shi는 기조연설에서 Huawei Cloud가 글로벌 파트너사들과 이뤄낸 성과에 대해 소개하며, Huawei Cloud Partner Sales GTM Acceleration Program을 비롯해 최신 파트너 정책과 공동 영업 이니셔티브에 대해 설명했다.

Huawei Cloud 글로벌 마케팅 및 영업 서비스 사업부 사장 Jacqueline Shi는 개회사에서 Huawei Cloud가 글로벌 파트너사들과 이뤄낸 성과를 강조하며 Huawei Cloud가 파트너사들의 비즈니스 성공을 지원한다는 입장을 표명했다. 그는 "Huawei Cloud는 기술 혁신을 통해 전 세계 클라우드 네이티브 여정을 주도하고 있다. KooVerse를 통해 Pangu 모델, 가상 인간, GaussDB 등 Huawei Cloud가 제공하는 최첨단 서비스에 언제 어디서나 바로 액세스할 수 있다. Huawei의 새로운 GoCloud 및 GrowCloud 파트너 개발 프레임워크에서 경쟁력 있는 솔루션을 개발할 수 있도록 Huawei의 첨단 기술을 제공하여 시장 기회를 공유하고자 한다. 모두가 힘을 합치면 함께 성장할 수 있다"라고 말했다.



