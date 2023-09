SHEIN, 라이브 스트리밍 통해 2023 FW 컬렉션 선보여

-- 라이브 스트리밍 패션쇼 'SHEIN LIVE: FRONT ROW'를 통해 2023 FW 컬렉션 소개

-- 유명 배우이자 인플루언서인 Teala Dunn이 공동 진행하며, 유명 스타일리스트 EJ King이 특별 게스트로 출연

로스앤젤레스 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 24일, 글로벌 통합 패션 및 라이프스타일 마켓플레이스인 SHEIN[https://us.shein.com/?url_from=usgooglebrandshein_shein01_srsa_California_20210124&cid=10652259249&setid=107687670400&adid=494271578061&pf=GOOGLE ]이 자사의 쇼핑 라이브 스트리밍 쇼인 SHEIN Live: Front Row를 통해 신규 가을/겨울 컬렉션 9종 중 일부 아이템을 선보일 예정이다. 세 시간 동안 진행될 라이브 스트리밍은 유명 배우이자 인플루언서인 Teala Dunn[https://www.instagram.com/ttlyteala/?hl=en ]이 SHEIN의 호스트 Renee Ariel[https://www.instagram.com/reneeariel/?hl=en ]과 공동 진행하며, 유명 스타일리스트 EJ King[https://www.instagram.com/ejking21/ ]이 특별 게스트로 출연한다.

일요일 오후 5시(동부 표준시), SHEIN 앱과 Facebook의 @sheinofficial과 @sheinus, X, YouTube, Instagram 페이지를 통해 쇼를 시청할 수 있으며, 시청자는 사무실로의 여행, 해피아워, 로맨틱한 저녁 데이트 등 모든 체형과 상황에 어울리는 최신 패션 스타일을 살펴볼 수 있다. 이번 SHEIN Live: Front Row에서는 Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, "It" Girl, Boho Glam, Fits For All, SHEIN X 등 새로운 9가지 컬렉션 속 의상이 소개된다.

SHEIN U.S의 George Chiao 사장은 "SHEIN은 모든 사람을 패션에 접근할 수 있도록 만든다는 사명에 기반을 두고 설립되었으며, SHEIN Live: Front Row를 통해 모든 팬들에게 패션쇼장의 첫 줄인 프리미엄 관람석에서 패션을 경험할 기회를 제공하게 되어 매우 기쁘다"라고 말하며 "이번 가상 쇼를 통해 가을/겨울 시즌의 다양한 의상을 선보이고, 팬들이 런웨이에서 옷장까지 직접 스타일을 쇼핑할 수 있기를 기대하고 있다"고 덧붙였다.

쇼 기간 동안 SHEIN App에서 총 1000만 SHEIN 포인트가 독점적으로 적립되며 9월 24일에 전 세계의 브랜드 애호가들에게 제공될 것이다.

SHEIN은 팬들에게 @sheinofficial과 @sheinus를 태그하고 해시태그 #FrontRowLive, #SHEINFW23, #SHEINforAll을 사용하여 소셜 미디어에서 SHEIN Live: Front Row의 룩을 공유해줄 것을 요청한다.

