구이양, 문화・건강 등 테마 결합한 다양한 관광 모텔 선보여

-- 관광과 문화·건강·농업·생태의 심층적 통합 촉진해 관광 산업 활성화 위해 노력 중

구이양, 중국 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Huanqiu.com 보도:



The beautiful scenery of waterfall in SW China’s Guizhou.