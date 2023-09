TECH4ALL Summit, 포용성과 지속가능성 실현 방법 모색

-- Huawei Connect 2023의 TECH4ALL Summit에서 기술과 파트너십을 통한 포용성 및 지속 가능성 실현 방법을 논의

상하이 2023년 9월 25일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 9월 20일 개최된 Huawei Connect 2023[https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect ] TECH4ALL Summit은 전 세계 TECH4ALL 파트너들을 초청하여 보다 포용적이고 지속 가능한 디지털 세상을 만드는 데 있어 기술과 파트너십이 수행하는 핵심적인 역할에 대한 통찰력을 공유했다.

현재의 프로젝트 성과와 모범 사례를 강조한 이번 회의에서는 포용성과 지속 가능성 분야에서 공통 목표를 달성하기 위해 파트너십이 ICT 산업, 정부, 국제기구, 연구 기관 및 NGO 간의 가교 역할을 하는 방법을 주요 주제로 다루었다.

Huawei의 수석 부사장이자 ICT 전략 및 마케팅 부문 사장인 Peng Song은 기조연설에서 "우리는 브로드밴드 연결성과 클라우드, 사물 인터넷, AI와 같은 기술이 사람과 지구 모두에게 이로운 변화의 빠른 촉매제로서 엄청난 잠재력을 가지고 있다는 것을 잘 알고 있다"고 말했다.



Peng Song, Senior Vice President for Huawei and President of ICT Strategy and Marketing in the opening speech

International Union for Conservation of Nature(IUCN)의 James Hardcastle은 2021년에 IUCN과 Huawei가 공동 출범한 Tech4Nature 파트너십을 강조했다. 전 세계적으로 5개의 시범 프로젝트를 진행 중인 Tech4Nature의 목표는 혁신적인 기술 솔루션을 개발하고, IUCN 녹색목록 표준(Green List Standard)에 따라 보전 효과성을 측정하여 300개 보호 구역의 관리 수준을 향상시키는 것이다.

IUCN의 보호 및 보전 지역 책임자인 James Hardcastle은 "기술은 자연 보호에 혁명을 일으킬 수 있다"라고 하면서, "Tech4Nature 파트너십을 통해 생물 다양성과 기후 변화에 대한 기술 솔루션을 공유하고 확장할 수 있다"라고 말했다. 또한 그는 "비용을 절감하고 행동을 취할 수 있도록 하는 것은 하드웨어만이 아니며, Tech4Nature 파트너십을 통해 가능해진 데이터 분석이야말로 기술이 환경 보호에 가장 유용하게 기여할 수 있는 방법"이라고 하면서, "오직 포용적인 다중 이해관계자 파트너십을 통해서만이 인텔리전스와 정보에 대한 접근성을 높이고, 보다 스마트하고 효과적인 의사결정을 가속화할 수 있다"라고 덧붙였다.

이번 회의에서 TECH4ALL[https://www.huawei.com/en/tech4all ] 파트너들은 백서 2권을 발간하고 Huawei와 교육 및 환경 보호 분야에서 2건의 전략적 협력 계약을 체결했다.

백서 2권 발간

케냐 Ministry of Education(MoE)의 대리인인 Martin Kungania는 'DigiSchool Report - Internet Connectivity to Schools'를 발표했다. 이 보고서는 케냐 정부의 주도로 UNESCO 및 Huawei와 협력하여 진행하는 이니셔티브인 DigiSchool Internet Connectivity Project의 결과를 다룬 것으로, 프로젝트의 첫 단계로 지난 2021년에 중등학교 9곳과 초등학교 3곳에 초고속 인터넷 통신망이 연결되었다.

케냐 Ministry of Education에서 주관하는 Digital Literacy Programme의 국가 코디네이터인 Martin Kungania는 "케냐 정부는 현재 UNESCO 및 Huawei와 협력하여 더 많은 학교에 인터넷을 제공하기 위한 2단계 사업을 진행하고 있다"라고 하면서, "2단계 사업에는 청각 장애인 특수 학교가 포함될 것이며, 교사와 학생을 지원하기 위한 화상 회의 기술을 통해 소외된 학습자들에게 더 큰 혜택을 제공할 것"이라고 말했다.

해당 보고서에서는 인터넷이 교육과 학습을 향상시키는 방법에 대해 평가하고, 확장성과 지속 가능성에 대한 모범 사례를 소개하며, 연결성이 학교의 행정 기능을 강화하는 방법에 대해 평가했다.

환경 분야에서는 TECH4ALL의 파트너인 Rainforest Connection(RFCx)이 Harnessing the Power of Sound and AI to Monitor Biodiversity and Track Global Biodiversity Framework(GBF) Targets 보고서를 발표했다.

RFCx의 최고기술책임자인 Antony Harfield는 "Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework(GBF)는 전 세계 생물다양성을 보존 및 복원하기 위한 중요한 목표를 제시하고 있으나, 이러한 목표의 진행 상황을 추적하고 궁극적으로 목표를 달성하기 위해서는 효과적인 모니터링 도구가 필요하다"고 하면서, "생태음향학과 AI의 결합은 이러한 문제에 대한 비침습적이고 경제적이며 확장 가능한 솔루션을 제공하여 증거 기반 보전 및 적응형 관리를 촉진한다"고 말했다. 또한 그는 "GBF 목표 달성을 위해 전 세계에서 진행 중인 음향과 AI의 위력을 보여주는 프로젝트의 진행 상황을 TECH4ALL과의 협력 통해 추적할 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

RFCx와 Huawei는 현재까지 15개국의 해양, 산악 지역, 산림, 열대우림 생태계에서 불법 벌목과 밀렵과 같은 위협을 감지하고 생물 종이 내는 소리를 기반으로 생물 다양성을 모니터링하는 스마트 오디오 솔루션을 배포했다.

전략적 제휴 협약 2건 체결

Huawei와 China Social Entrepreneur Foundation은 Youth Teacher Empowerment Education Plan에 서명함으로써 농어촌 지역의 젊은 교사에게 디지털 기술 교육을 제공하는 기존의 프로젝트를 계속하여 진행하기로 했다. 2017년에 시작된 이 프로그램은 2023년 6월까지 농어촌 지역의 젊은 교사 약 12만 5000명에게 교육을 제공했으며, 이를 통해 600만 명의 농어촌 지역 학생이 혜택을 받았다.

또한 환경 분야에서는 Huawei와 Yellow River Delta National Nature Reserve가 체결한 Smart Conservation of the Yellow River Delta Agreement를 통해 황하 삼각주 지역의 생물 다양성은 침해하지 않으면서 조류를 연구, 모니터링, 보호하기 위한 혁신적인 솔루션을 개발하는 프로젝트를 이어가기로 했다. 이 프로젝트에는 동아시아에 1만 마리밖에 남지 않은 멸종 위기에 처한 황새를 위한 둥지 배치 활동 등을 진행한다.

Huawei Connect의 주요 연례행사인 TECH4ALL 부스에서는 방문객들에게 DigiTruck, DigiSchool, Conserving Nature with Technology 등의 다양한 프로젝트를 선보였으며, 이를 통해 전 세계 비즈니스 리더와 기술 전문가, 파트너, 개발자, 업계 관계자들이 모여 지능형 미래를 위한 새로운 기회를 모색했다.



TECH4ALL booth at Huawei Connect 2023

