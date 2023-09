“한국 노인들, 시원한 지하철서 명상” 뉴욕타임스가 조명한 韓 무임승차

[NYT]

[헤럴드경제=김유진 기자] 한국의 65세 이상 노인들에게 지하철 무료 승차 혜택이 하나의 즐거움으로 자리잡았다고 미국 일간지 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

NYT는 23일(현지시간) ‘나이 든 지하철 탑승자들이 여행에서 기쁨을 찾는다’(For South Korea’s Senior Subway Riders, the Joy Is in the Journey)’는 제목의 서울발 기사에서 노인 지하철 여행자들을 인터뷰했다.

매체는 "대한민국의 노인들에게 지하철 탑승은 나들이 같은 즐거움을 선사한다. 만 65세 이상 노인들에겐 지하철 요금이 무료이기 때문에 은퇴한 사람들 중 일부는 열차를 타고 종점에서 종점까지 이동하며 하루를 보낸다"고 소개했다.

매체는 유난히 무더웠던 올 여름 동안 지하철 에어컨을 쐬러 나오거나 서울 구석구석을 여행하는 노인들을 인터뷰했다.

8월 한여름에 집을 나선 이진호(85) 씨. 그는 집 근처 4호선 수유역에서 지하철을 타고 1차례 환승해 1시간여 거리의 1호선 종점 소요산역에 도착했다. 그는 “집에 있으면 지루하고 누워만 있게 된다”며 “공짜 지하철 타기처럼 시간 보내기 좋은 게 없다”고 말했다. 역 근처를 거닐다 그늘에서 잠시 휴식을 취한 뒤 다시 남쪽으로 향하는 열차에 오르는 4시간짜리 여행이 그의 일상엔 큰 즐거움이다.

"내게 이곳(지하철)은 오아시스와도 같다." 박재홍(73)씨 역시 지하철에서 명상을 하기도 할 정도로 편안하다고 말한다. 또다른 80세 가톨릭 신부 역시 "아파트가 너무 덥다. 이런 날 지하철은 쉼터이자 피서지"라고 말했다.

공짜 지하철을 타는 노인들은 젊은이들에게 민폐를 끼치지 않기 위해 암묵적인 규칙을 만들기도 한다고 소개했다. 자리를 양보해야 한다는 부담을 줄 수 있으니 착석한 젊은이들 앞에 서지 않기, 인파가 북적이는 출퇴근 시간대는 피하기 등이다.

NYT는 지하철 적자로 노인 무료 승차를 폐지하거나 기준 연령을 올리는 방안이 꾸준히 거론되고 있지만, 노인 빈곤율이 미국이나 일본의 두 배에 달하는 한국에서 1회 탑승 요금 1500원을 아낄 수 있다는 것은 노인들에게 남다른 의미라고 소개했다.

