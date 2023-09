세계제조업총회 집행위원회 사무실: 글로벌 기업 유치를 위한 안후이 과학기술 혁신 역량 강화

HEFEI, China , 2023년 9월 23일 /PRNewswire/ -- 다국적 기업은 개방적인 세계 경제 건설을 추진하는 중요한 힘이다. 지난 9월 20일 오후 허페이에서 2023 세계 제조업 총회의 다국적 기업 도킹 회의가 개최되었으며, 이번 회의에서는 33개의 협력 프로젝트와 156억 위안의 투자를 추진하였다.

Production base for high-end light trucks of Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd.