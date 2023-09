Innokin, GTNF 2023 "혁신 황금종려상 수상

-- 세계 최초의 무금속 전도성 세라믹 코일 개발 인정받아

서울, 한국 2023년 9월 22일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2011년에 설립되어 전자담배 산업을 이끌고 있는 Innokin[ https://www.innokin.com/ ]이 세계 최초 무금속 전도성 세라믹 전자담배 코일인 MeFree를 개발해 황금종려상을 거머쥐었다. 이 차세대 세라믹 코일은 금속 발열체를 내장한 코일이 고르지 않은 발열 상태인 "핫 스팟"을 유발하여 독성 중금속이 방출될 위험이 있는 베이핑 기술의 오랜 문제점을 해결한다.

전자담배[ https://www.innokin.com/product ]는 일반적으로 전력원(배터리), 발열체(코일), 가열되는 물질의 세 가지 핵심 요소로 구성된다. 전력원이 발열체에 에너지를 전달하면 가열된 물질이 증발하는 원리이다. 지금까지 대부분의 코일에는 물질을 가열하는 금속이 내장되었다. 하지만 고르지 않게 가열되는 금속 본연의 속성으로 인해 불필요하게 온도가 높아지는 "핫 스팟"이 자주 발생하여 전자담배의 성능과 안전을 저해하는 문제가 있었다.

이 문제를 해결하기 위해 Innokin은 강도 높은 연구 개발 여정에 착수하여 금속 대신 획기적인 전도성 세라믹을 발열체로 사용하는 세계 최초의 무금속 전도성 세라믹 코일을 개발해냈다. 종래의 전도성 세라믹 코일에는 금속 첨가물이 들어 있어서 세라믹의 전도성을 높이지만 통제할 수 없는 저항성 수준으로 인해 전자담배의 성능이 균일하게 유지되지 않는 문제가 있었다. Innokin의 획기적인 솔루션은 비금속 성분을 세라믹 소재와 완벽히 결합해 금속을 배제하고, 이를 통해 고르고 효율적인 가열 성능을 발휘하는 고유한 이점을 제공한다.

Innokin이 출시하는 새로운 전도성 세라믹 코일은 놀라운 수준의 안전성과 내부식성을 자랑한다. 전자 액상과 같은 물질을 매우 빠르고 균일하게 가열하여 보다 순수하고 만족스러운 향을 발산한다. 이러한 혁신은 베이핑 기술의 획기적인 발전으로, 흡연자에게 향상된 베이핑 성능과 안전성을 선사한다.



Innokin received the Innovation Award trophy during the Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF). Sept. 20th, Seoul, South Korea