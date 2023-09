CGTN: 문명 간 대화 강조하는 제1회 황금 판다 국제 문화 포럼 개최

베이징 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스 / -- 청두라고 하면 사람들은 매운 음식, 자이언트 판다, 흥미로운 방언, 혹은 활기찬 밤 문화를 가장 먼저 떠올릴지도 모른다. 하지만 중국 남서부에 위치한 이 내륙 도시는 최근 국제 문화 교류의 장으로 주목받고 있다.

'조화를 이루는 문명: 다양성, 평등성, 포용성(Civilizations in Harmony: Diversity, Equality and Inclusiveness)'을 주제로 한 제1회 황금 판다 국제 문화 포럼(Golden Panda International Cultural Forum)이 수요일 쓰촨성 청두시에서 개최됐다.

이번 포럼에서 연사들은 문명 간의 상호 학습과 인류의 미래를 공유하는 공동체에 대한 그들의 의견을 나누며, 세계 여러 문명의 다양성을 인정하면서 문명 간 대화를 나누는 것은 매우 중요하다는 공감대를 형성했다.

초청 연사로는 전직 유엔 고위 관계자들과 여러 국가의 전직 정치 지도자들, 유명 문화 전문가들이 참석했다.

Erik Solheim전 유엔 사무차장은 지구 환경 보호를 위한 중국의 노력을 높이 평가하면서 우리는 탈동조화에 관한 모든 어리석은 것들과 맞서 싸워야 하며, 문명 간 대화와 상호 존중을 통한 세계적인 협력이 필요하다고 말했다.

Irina Bokova 전 유네스코 사무총장은 "문화 교류와 교육 및 과학 분야에서의 협력에 주안점을 둔 일대일로 이니셔티브(Belt and Road Initiative)는 실크로드의 재생이라고 생각한다"고 말하며, 중국이 제안한 글로벌 문명 이니셔티브(Global Civilization Initiative)는 인류가 당면한 공통 도전 과제에 대처할 수 있는 좋은 해결책을 제공한다고 덧붙였다.

여러 연사들은 다양한 문화 환경에서 생활하고 일했던 그들 자신의 경험과 결부시켜, 파트너십을 구축하고 지역적 및 세계적으로 번영하는 미래를 만드는 것에 있어 문화 교류의 중요성에 대해서도 언급했다.

Abhisit Vejjajiva 태국 전 총리는 지리적, 역사적, 사회문화적 요소들의 차이에도 불구하고, 세계 도처의 모든 사람들은 번영 및 평화와 같은 그들 자신의 삶에 대한 상당한 열망을 공유한다고 말했다. 또한 그녀는 아시아의 입증된 강점 중 하나는 내외부의 변화에 대처하면서 동시에 지역 문화를 발전시킬 수 있는 능력이라고 덧붙였다.

Nabil Fahmy 이집트 전 외무장관은 서로 연결되어 빠르게 돌아가는 오늘날 글로벌 사회에서 다른 문화를 이해하고 존중하는 것은 그 어느 때보다 더 중요하며, 사람들은 문화 간 양립성을 필요로 한다고 말했다.

Steering Committee of Center of Chinese and Greek Ancient Civilizations의 위원장인 Stelios Virvidakis은 문명이 폐쇄적이어서는 안되며, 맹목적인 우월감과 극단적인 민족주의를 피하기 위해 충분한 교류와 대화를 가져야 한다고 말했다.

우피치 미술관 관장이자 큐레이터인 Eike Schmidt은 중국 소재의 박물관과의 문화적 교류를 예로 들면서, 박물관이 어떻게 문명 간 대화의 가교 역할을 할 수 있는지에 대해 설명했다. 그는 양극화로 인해 그 어느 때보다 더 많은 위협을 받고 있는 세상에서 사람들은 문명 간의 대화, 평등성, 상호 학습성, 포용성 등 문화 교류의 원칙을 옹호해야 한다고 덧붙였다.

이번 포럼 기간 동안 CGTN의 앵커 Tian Wei의 사회로 진행된 서밋 대화 세션에서는 문화적 소통 및 교류의 강력한 매개체인 영화와 방송 프로그램의 역할에 대한 심도 깊은 논의가 이뤄졌다.

6명의 내빈은 문화적 차이를 뛰어넘는 의견 교환과 문화적 이해의 촉진을 돕는 새로운 플랫폼 제공을 목표로 하는 황금 판다 어워즈(Golden Panda Awards)에 대해 칭찬을 아끼지 않았다. 2명의 내빈이 보여준 음악과 시가 가미된 짧은 공연을 필두로 하여, 참가자들은 영화를 만드는 과정에서 예술, 문화, 기술이 어떻게 융합되는지에 대해서도 논의했다.

화요일에 열린 제1회 황금 판다 어워즈는 영화, TV 드라마, 애니메이션, 다큐멘터리 4개 부문에서 총 25개의 상을 수여했다. China Federation of Literary and Art Circles(CFLAC)과 쓰촨성 지방 정부가 후원하는 이 시상식에는 많은 글로벌 영화 및 TV 방송 관련 기업 대표들과 감독, 배우, 문화 전문가들이 참석했다.

포럼의 막바지에 이르러서는 중국 국내외 TV 및 영화계 초청 내빈들이 참석한 골든 판다 이니셔티브(Golden Panda Initiative)의 출범식이 열렸다.

이 이니셔티브는 오늘날 글로벌 예술계에 속한 젊은 예술가들이 조화롭고 상호 호혜적인 문명을 추구하는 사명을 받아들이고, 공동의 가치를 반영한 예술적 기념물을 함께 제작하며, 문화 교류와 상호 학습을 우호적인 자세로 홍보하고, 문화 유산과 혁신의 젊고 활기찬 에너지를 지속적으로 발산할 것을 촉구하고 있다.

