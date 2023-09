Shanghai Electric Energy Storage Technology, 투자 유치 성공

-- Shanghai Electric의 자회사인 Shanghai Electric Energy Storage Technology, 4억 위안 상당의 대규모 시리즈 A 투자 유치로 에너지 저장 사업 개발을 가속화

상하이, 중국 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- Shanghai Electric(SEHK:2727, SSE:601727)의 에너지 저장 자회사인 Shanghai Electric Energy Storage Technology는 최근 4억 위안 규모의 시리즈 A 투자 유치에 성공하며 에너지 저장 사업 개발에 활력을 불어넣었다. 이번 투자를 통해 새로운 시스템의 연구 개발에 박차를 가하고, 산업 공급망 구조를 개선하며, 메가와트 컨테이너형 바나듐 레독스 흐름 배터리(VRFB) 에너지 저장 시스템에 사용할 수 있는 100Mpbs 스택을 구축할 것이다. 그뿐만 아니라 산업 협력을 심화시키고 산업의 업그레이드를 가속화하며 자본에 대한 접근을 안정시키는 데 주력할 예정이다.



