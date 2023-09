「BIOHAZARD RE:4」, 추가 스토리 DLC 출시

-- 박진감 넘치는 액션과 색다른 플레이 경험 제공

도쿄, 일본 2023년 9월 21일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 오늘 9월 21일, 비평가들의 극찬을 받은 「BIOHAZARD RE:4」의 새로운 콘텐츠가 출시됐다. 이 추가 스토리 DLC 「Separate Ways」는 플레이어를 메인 스토리의 뒷편에서 벌어지고 있던 또다른 스토리 라인으로 안내할 예정이다. 또한 「BIOHAZARD RE:4」의 게임 본편도 기간 한정 세일을 실시 중이다.



Additional story DLC for「BIOHAZARD RE:4」out now

추가 스토리 DLC 「Separate Ways」

그 임무는 은밀하게 그리고 확실하게 수행된다...

이번 DLC는 작중에 등장하는 캐릭터 '에이다 웡'의 관점에서 메인 스토리의 비하인드 씬을 중심으로 전개된다. 본편의 기본적인 액션을 유지하면서 에이다만의 박진감 넘치는 플레이 경험도 선사할 것이다.

런칭 트레일러: https://www.youtube.com/watch?v=qdg0EQtfrhc

또한 무료 업데이트를 통해, 호평을 얻고 있는 추가 게임 모드 '더 머서너리즈'에서도 새롭게 추가된 캐릭터를 플레이할 수 있다.

이 밖에, PlayStation®VR2 대응 『BIOHAZARD RE:4 VR 모드』가 PlayStation®5 버전 무료 DLC로 이번 겨울에 배포될 예정이다.

레온 S. 케네디가 되어 끔찍하고 참혹한 구출 작전을 맘껏 즐겨보자.

「BIOHAZARD RE:4」 기간 한정 세일 실시 중

도쿄 게임쇼 2023을 기념하여, 「BIOHAZARD RE:4」의 발매 후 첫 세일을 실시 중이다. Steam 버전은 9월 25일까지 34% 할인된 가격으로 판매된다. 오늘 배포된 추가 스토리 DLC 「Separate Ways」에 맞춰 RE:4를 저렴하게 구입할 수 있는 아주 좋은 기회다.

「BIOHAZARD RE:4」에 대한 더 상세한 정보는 공식 홈페이지 https://www.residentevil.com/re4/ko-kr/ 서 확인할 수 있다.

TGS2023 캡콤 온라인 프로그램 실시

Capcom은 오늘 9월 21일 밤 11시에 방영되는 TGS 2023 Capcom Online Program에서 최신 타이틀에 대한 정보를 공개할 예정이니 놓치지 말고 꼭 시청하길 바란다.

TGS2023 캡콤 온라인 프로그램 공식 웹사이트: https://www.capcom-games.com/tgs/ko-kr/online/

제품명: 「Separate Ways」

지원 플랫폼: PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X/S, PC (스팀)

플레이어 수: 1 명

출시일: 2023년 9월 21일(목요일)

상표: ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2023 ALL RIGHTS RESERVED.

공식 웹사이트: https://www.residentevil.com/re4/ko-kr/