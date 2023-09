CTA, 기술을 새로운 인간 안보의 주요 테마로 발표하다

UN SDG 존의 이벤트는 큰 글로벌 과제를 해결하는 기술의 힘을 강조합니다

뉴욕, 2023년 9월 21일 /PRNewswire/ -- 소비자 기술 협회(CTA)®가 오늘 기술을 모두를 위한 인간 안보 (HS4A) 캠페인의 새로운 8번째 주요 테마로 발표했습니다. 본 발표는 국제 연합 메인 캠퍼스의 이벤트에서 진행되었으며 UN 총회의 78번째 세션 중에 CTA, 세계 예술 과학 아카데미(World Academy of Art and Science, WAAS) 및 인간 안보를 위한 UN 신탁 기금(UN Trust Fund for Human Security)에서 공동 주관하였습니다.

"기술은 우리 세상을 말 그대로 수십억 명의 사람들이 더 살기 좋은 곳으로 만들고 있으며 우리는 오직 가능한 요소의 표면만을 겪고 있는 것입니다."라며 게리 샤피로(Gary Shapiro) CTA 회장 및 최고경영자는 말했습니다. "CES 2024 및 그 이후로도 인간 안보를 위한 UN 신탁 기금 및 세계 예술 과학 아카데미와 계속 협력하여 HS4A 글로벌 캠페인을 발전시키고 우리 세상을 바꾸는 혁신을 선보이게 되어 매우 기쁩니다."

경제, 환경, 식량, 건강, 정치, 개인 및 커뮤니티 안보에 더해 인간 안보의 주요 테마로 기술을 추가한 것은 모든 차원에서 인간 안보를 진전시키는 도구로서 기술의 힘을 반영합니다. 기술을 이용하면 인류의 경험이 개선됩니다. 이는 개발에 필수적이며 우리가 더 효율적으로 행동하며 세계에서 가장 시급한 문제에 덤벼들고 지속 가능한 개발 목표(SDG) 투자 차이를 메꿀 수 있게 합니다.

이 테마들은 UN 이벤트에 활기를 불어넣었으며 UN 사무총장의 기술 특사인 아만딥 싱 길(Amandeep Singh Gill)의 발언을 다룬 것에 더해 킨제이 파브리치오(Kinsey Fabrizio) CES 선임 부회장 및 멤버, CTA, 게리 제이컵(Garry Jacobs) WAAS 회장 및 최고경영자 및 메건 리(Megan Lee) 파나소닉(Panasonic) 회장 및 최고경영자와 함께 글로벌 과제를 해결하는 데 있어 기술의 힘에 대한 패널 토론을 포함했으며, 이는 CNN 비즈니스 선임 기자인 사만다 캘리(Samantha Kelly)가 사회를 보았습니다. 본 이벤트의 녹화본은 UN 웹 TV를 통해 볼 수 있습니다.

기술과 인간 보안 간의 연결은 CES 2024 전반에 걸쳐 스며들 예정이며, 공연 층 전시, 콘퍼런스 프로그래밍 및 혁신상(Innovations Awards) 프로그램을 통해 세계 최대의 과제를 해결하는 기술을 선보일 것입니다.

소비자 기술 협회 소개:

북미 최대의 기술 무역 협회인 CTA®는 기술 부문입니다. CTA의 회원들은 스타트업부터 세계적인 브랜드에 이르기까지 1,800만 개 넘는 미국의 일자리를 제공하는 세계 최고의 혁신가들입니다. CTA는 세계에서 가장 강력한 기술 행사인 CES®를 소유 및 프로듀싱하고 있습니다. CTA.tech 에서 저희를 찾으십시오. @CTAtech 로 저희를 팔로우하십시오.

CES 소개:

CES®는 세계에서 가장 강력한 기술 이벤트로 획기적인 기술 및 글로벌 혁신가들을 위한 성능 시험장입니다. 이곳에서는 세계 최대 브랜드가 사업을 하고, 새로운 파트너를 만나며, 가장 예리한 혁신가들이 무대에 오릅니다. 소비자 기술 협회(CTA)®가 소유하며 프로듀싱하는 CES는 기술 부문의 모든 국면을 포함합니다. CES 2024는 라스베이거스에서 2024년 1월 9~12일에 열립니다. CES.tech 에서 자세한 내용을 확인하시고 및 소셜 에서 CES를 팔로우하십시오.