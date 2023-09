하우스 오브 산토리, 100주년 기념 한정판 히비키 21년 위스키와 히비키 재패니즈 하모니 보틀 디자인 출시

일본 위스키의 선구적인 하우스에서 창립 100주년을 기념하는 6가지 리미티드 에디션 제품 중 두 가지 새로운 보틀 공개.

뉴욕, 2023년 9월 21일 /PRNewswire/ -- 2023년은 일본 위스키의 창시자인 하우스 오브 산토리(The House of Suntory)에 있어 중요한 해로, 하우스 오브 산토리는 오랫동안 기다려온 히비키 21년(Hibiki 21-Year-Old) 출시 100주년과 사계절을 기리고 과거, 현재, 미래를 기리는 히비키 재패니즈 하모니(Hibiki Japanese Harmony)의 한정판 병 디자인을 공개하게 되어 매우 기쁘게 생각한다. 이 두 가지 한정 출시 제품은 창립자 토리이 신지로(Shinjiro Torii)가 1923년 일본 최초의 몰트 위스키 증류소를 설립한 지 100주년을 기념하여 하우스 오브 산토리에서 선보이는 최신 100주년 기념 위스키 제품이다.



1989년 첫 선을 보인 히비키는 세계에서 가장 권위 있는 위스키 중 하나로 꼽히며 가장 인기 있는 일본 블렌디드 위스키 중 하나로 자리 잡았다. 히비키는 산토리의 야마자키, 하쿠슈, 치타 증류소에서 생산되는 다양한 몰트와 곡물 위스키가 조화롭게 혼합된 위스키이다. 리미티드 에디션 히비키 21년은 몰트와 그레인 위스키를 섬세하게 블렌딩하여 맛과 향의 오케스트라를 만들어내는 섬세한 조합이다. 이 특별한 100주년 기념 에디션에는 희귀한 미즈나라 오크를 전면에 배치하여 히비키의 개성과 본질을 유지하면서 블렌딩에 깊은 영향을 미쳤다.

산토리 신지 후쿠요의 수석 블렌더는 "한정판 히비키 21년은 창립 100주년을 기념하기 위해 새로운 블렌딩에 도전했습니다. 세심한 정확성을 바탕으로 일본 미즈나라 오크의 까다롭지만 보람 있는 특성을 활용하여 히비키 위스키의 독특한 풍미 프로파일을 강조하는 데 성공했습니다. 이 특별한 위스키는 하우스 오브 산토리의 장인 정신에 대한 우리의 지속적인 헌신을 보여줍니다"라고 말한다.

히비키 21년 병의 100주년 기념 라벨 디자인은 생명과 활력, 그리고 끊임없이 흐르는 시간의 흐름을 상징하는 일본의 일출을 연상시키는 색상의 점진적인 변화를 예술적으로 표현했다. 일본 문화에서 태양은 주변 자연을 가꾸고 필수 에너지를 공급하는 등 깊은 의미를 지니고 있다. 삶을 감사하고 매 순간마다 찾아오는 변화를 받아들이라는 의미를 담고 있다.

부드러운 골드 컬러의 이 특별한 위스키는 매혹적인 향과 함께 '와(Wa)', 즉 하나됨의 정신을 구현한다. 금귤과 재스민의 세련되고 우아한 향과 일본 향이 어우러진 향기로운 향을 선사한다. 미각은 은은한 달콤함과 꽃향기가 스파이시한 샌들우드와 아가우드와 어우러진다. 그 결과 향신료가 가미된 미즈나라 나무의 색조로 길고 깊은 여운을 남긴다. 히비키 21년산은 43도 알코올 도수(ABV)로 병입된다. 전 세계 일부 시장에서 사용할 수 있다.

하우스 오브 산토리의 100주년 기념 히비키 재패니즈 하모니 보틀 디자인은 '모노즈쿠리(Monozukuri)' 장인 정신에 생명을 불어넣었다. 품질, 독창성, 표현력에 대한 끊임없는 추구는 하우스 오브 산토리의 100주년 기념 한정판 디자인에 영감을 주었다. 히비키 재패니즈 하모니 100주년 에디션 패키지는 일본의 사계절을 상징하는 눈, 달, 꽃을 모티브로 제작되었다. 병에 그려진 '가케하시(Kakehashi)'(다리)는 일본과 세계를 과거, 현재, 미래로 연결한다. 그 아래 흐르는 물은 순수하고 맑아서 고난과 재앙을 깨끗하게 씻어내는 것을 상징한다. '가케하시'는 일본 고유의 계절과 일상 생활에서 그 중요성에 대한 일본인의 정서적 연결을 상징하며, 히비키에게 깊은 울림과 영감을 주는 시간에 대한 인식을 키워준다.

호박색으로 빛나는 이 위스키는 장미, 리치, 로즈마리, 성숙한 우디, 샌달우드 향이 코끝을 감싸는 섬세한 위스키이다. 입안에서는 꿀과 같은 달콤함, 설탕에 절인 오렌지 껍질, 화이트 초콜릿의 향이 느껴진다. 미즈나라의 힌트가 가미된 은은하고 부드러운 마무리가 특징이다. 히비키 재패니즈 하모니는 43도 알코올 도수(ABV)로 병입된다. 전 세계 일부 시장에서 사용할 수 있다.

올해 초에는 100주년 기념 에디션인 야마자키 18년(Yamazaki 18-Year-Old) 미즈나라 및 하쿠슈 18년 피티드 몰트 위스키(Hakushu 18-Year-Old Peated Malt) 위스키를 출시했다. 100주년을 맞아 대표 제품인 야마자키 12년(Yamazaki 12-Year-Old)과 하쿠슈 12년(Hakushu 12-Year-Old)의 100주년 기념 한정 라벨도 출시되었다. 네 가지 제품 모두 전 세계 일부 시장에서 구매할 수 있다.

하우스 오브 산토리는 새로운 글로벌 멤버십 프로그램에 팬들을 초대하여 신제품 조기 출시, 소비자 체험* 우선 초대, 증류소 소식, 문화적 통찰력 등의 독점 혜택을 제공한다. 가입하고 하우스 오브 산토리에 대해 자세히 알아보시려면 온라인으로 여기를 방문하세요.

새로운 한정판 위스키에 대한 자세한 정보는 히비키 21년산은 여기에서, 히비키 재패니즈 하모니는 여기에서 확인하실 수 있다.

*주요 도시에서는 초대 횟수가 제한된다.

