투미(TUMI), 'Essentially Beautiful' 캠페인 통해 새로운 알파 컬렉션 공개

투미의 아이코닉한 알파 컬렉션에서 내구성과 혁신적인 소재를 강조한

새로운 '알파X컬렉션 & '알파 하이브리드 컬렉션' 선보여

뉴욕, 2023년 9월 20일 /PRNewswire/ -- 퍼포먼스 럭셔리 브랜드 투미(TUMI)가 2023년 가을 Essentially Beautiful 캠페인을 통해 새로운 '알파X컬렉션 (Alpha X Collection)'과 '알파 하이브리드 컬렉션 (Alpha Hybrid Collection)'을 공개한다.

투미의 Essentially Beautiful캠페인은 비즈니스 및 여행을 위해 성능이 결합된 알파 컬렉션의 클래식한 스타일에 내구성과 혁신적인 소재를 강조한 알파X와 알파 하이브리드 컬렉션의 제품과 테그라 라이트 컬렉션 (Tegra Lite Collection)의 혁신적인 Tegris® 소재를 소개하며 세심하게 디자인 된 디테일과 특허 받은 디자인을 집중 조명한다.

Alpha X with PX6 material, our strongest fabric to date.