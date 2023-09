2023 WGRC: 긴밀한 문화적 연대로 미래 개발 모색

--2023 세계 대하천 문명 포럼(The World Great Rivers Civilization Forum)

정저우, 중국 2023년 9월 20일 /PRNewswire=연합뉴스/ -- 2023 세계 대하천 문명 포럼(World Great Rivers Civilizations Forum) (이하 "포럼")이 중국 허난성의 성도이자 황허강이 흐르는 8대 중국 고대 도시 중 하나인 정저우에서 9월 16~18일 간 개최되어 성공적으로 막을 내렸다. "Mutual Learning Among Civilizations – Jointly Building a Shared Future(문명 간 상호 이해를 바탕으로 공유된 미래를 함께 열어간다)"는 주제로 열린 이번 행사에는 전 세계 300명 이상의 학계 연구원과 전문가들이 한 자리에 모였다.



The 2023 World Great Rivers Civilization Forum was held in Zhengzhou on September 17

이번 포럼은 중국 문명 및 국제 문화 교류의 지속 가능한 발전에 초점을 맞춰 중국 황허강 전략과 이니셔티브의 생태적 복원과 문화 발전의 성과를 제시했다. 황허강은 허난성의 8개 도시를 따라 흐르는 강이다. 허난성 중심부에서 남쪽으로 황허강을 따라 이어져 있는 도시인 정저우는 중국 농업 문명의 발생지이기도 하다.

The four main sessions of The Diversity and Mutual Learning of World Great Rivers Civilization(세계 대하천 문명의 다양성 및 상호 학습), The Inheritance and Promotion of Chinese Civilization and Yellow River Culture(중국 문명 및 황허강 문화의 유산 및 촉진), Songshan Forum(숭산 포럼), Dialogue between Chinese and Other World Civilizations 2023(2023 중국 및 타 국가 문명 간 담화), Symposium on Ecological Conservation and High-Quality Development of the Yellow River Basin(황허강 유역의 생태 보존 및 고수준의 발전에 관한 심포지엄)의 4개 세션에서는 뿌리깊은 황하 문명을 널리 알리고 중국 문화의 영향력을 넓히며, 세계 문명에 대하 상호 학습을 강화하기 위해 고고학적 업적과 학계 교류를 수렴한다. 이번 포럼에서는 전 세계 하천 문명의 특성을 존중하고, 하천 유역의 문화 유산을 보호하기 위한 조치를 취하며, 고대 문명의 현대적 가치를 일깨움으로써 현대 문명의 발전을 촉진하기 위한 "정저우 선언문"을 공표했다.

- 대하천은 전 세계 주요 문명의 요람으로써 인류 문명을 상징한다.

- 대하천 유역에는 인류 문명의 유전적 유산이 깃들어 있다.

- 인류 문명의 다양성을 보호하기 위해 각 하천 문명의 특성을 존중한다.

- 하천 유역의 문화 유선을 보호하기 위해 강력한 조치를 취한다.

- 하천 문명을 포함해 세계 문명에 대한 심도 깊은 연구를 진행한다.

- 문명의 유산과 촉진을 증진한다.

- 하천 유역의 생태 환경을 보호하고 문명과 생태계의 조화로운 공존을 위해 노력한다.

- 고대 문명의 현대적 가치를 활용해 인류 사회에서 현대 문명의 발전을 촉진한다.

- 문명 간 소통을 강화하여 문화적 교류화 통합 및 상호 이해를 도모한다.